Anticipazioni Verissimo, Sabrina Ferilli: “Tutto molto forte e ingiusto”

Sabrina Ferilli a Verissimo fa una confessione su L’Amore Strappato

L’incubo della famiglia di Angela Lucanto è diventata una fiction. Sabato 23 marzo Sabrina Ferilli sarà a Verissimo per la promozione del film che andrà in onda su Canale 5 in prima serata da domenica 31 marzo. Diretta da Ricky Tognazzi e dalla moglie Simona Izzo, la serie racconta di un errore giudiziario incredibile in cui una bambina di appena sette anni viene strappata alla sua famiglia. Propria la mamma sarà interpretata dalla grande Ferilli che lotterà con grande coraggio e determinazione per dimostrare l’innocenza del marito. A Verissimo Sabrina Ferilli racconterà alla padrona di casa Silvia Toffanin che questi sono i film che ci si porta dentro per tanto tempo:

“Sicuramente non finisce qui la mia attenzione su questo tema. È tutto molto forte e ingiusto. Proprio una settimana fa in Sicilia è successa la stessa cosa ad un altro genitore”.

Verissimo anticipazioni: Sabrina Ferilli non ha voluto conoscere la famiglia di Angela Lucanto

Tra meno di due settimane tornerà in televisione con L’Amore Strappato e ospite a Verissimo Sabrina Ferilli ha dichiarato riguardo ai protagonisti veri di questa storia di cronaca assurda che non ha voluto incontrare la famiglia di Angela Lucanto:

“Non ho voluto incontrare la famiglia perchè io sono poi chiamata a realizzare un film, mi appoggio ad un copione. Per cui non mi andava di avere un rapporto che avrebbe potuto far nascere equivoci e aspettative”.

L’attrice romana ha dichiarato, però, che ha recitato tutti i giorni con questa famiglia nel cuore, ammettendo di aver sempre cercato di dare voce a quello che non funziona, alle minoranze, a chi ha subito torti:

“Questa è una storia che mi ha toccato tanto, proprio per questa forma di partecipazione che ho rispetto a certi problemi”.

Sabrina Ferilli a Verissimo: L’Amore Strappato è una storia vera

Come già detto, dunque, Sabrina Ferilli a Verissimo parlerà de L’Amore Strappato. La fiction è ispirata alla vera storia di Angela Lucanto, una bambina strappata alla sua famiglia quando aveva soltanto 6 anni, per un terribile errore giudiziario. In questa storia Sabrina interpreta la madre di Angela e lotterà giorno e notte per difendere il compagno da assurde accuse di molestie sessuali e per riunirsi a sua figlia. Tanti gli ospiti del nuovo appuntamento con Verissimo di sabato 23 marzo. Silvia Toffanin intervisterà, oltre che Sabrina Ferilli, Belen Rodriguez, che ha confermato la sua storia con De Martino, Claudio Bisio e lo chef più amato della televisione italiana Alessandro Borghese.