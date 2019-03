Cristel Carrisi a Domenica In confessa un dolore su Al Bano e Romina

Scritto da Marco Santoro , il marzo 17, 2019 , in Domenica In

Domenica In, Cristel Carrisi sul divorzio di Al Bano Romina: “Una sofferenza”

Le trasmissioni televisive non possono fare a meno della famiglia Carrisi. Mara Venier ha invitato oggi a Domenica In Cristel Carrisi e la sorella Romina, figlie di Al Bano, che si sono raccontate in una lunga intervista ripercorrendo la loro infanzia, gli affetti e la carriera. Si è parlato anche di Al Bano e Romina Power e proprio sui suoi genitori Cristel Carrisi a Domenica In ha confessato di aver sofferto tanto per il loro divorzio. Un dolore quello provato dalla stilista che ha fronteggiato cercando di fuggire all’estero proprio per staccarsi dall’attenzione morbosa dai media. Per Cristel è stato un grande dolore:

“L’ho sentito aggravato dal rumore dei media. Sono andata all’estero proprio per allontanarmi da questo dolore da cui non riuscivo a scollarmi. La scuola e gli amici non erano evasione, tutti volevano sapere cosa era successo”.

Cristel Carrisi e Romina a Domenica In fa una rivelazione su papà Al Bano

Grande commozione in studio quando Cristel Carrisi a Domenica In ha parlato del grande talento del padre Al Bano. La donna, che ha sposato Davor Luksic nel 2016, lo scorso anno ha partorito il suo primogenito Kay e adesso è incinta di una femminuccia, ha dichiarato che il Leone di Cellino San Marco è nato per cantare:

“Penso sempre a quel ragazzino sulla bicicletta che guardava Sanremo e sognava di andare lì sul palco”.

Romina Carrisi a Domenica In ha dichiarato che ha avuto non poche difficoltà a sfondare nel mondo dello spettacolo, ammettendo di aver avuto un agente che non credeva in lei:

“Mi invitavano nelle trasmissioni solo per parlare dei miei genitori, ma io ho studiato e sono preparata”.

Domenica In: Romina Carrisi annuncia la fine della storia con Francesco Gastel

La lunga intervista a Romina Carrisi e Cristel a Domenica In è stata interrotta da alcuni problemi tecnici. Per due volte si è sentito un forte rumore, probabilmente per qualche problema alle luci. Poi, è calato il buio. Se da una parte Cristel è appagata da un matrimonio che procede a gonfie vele, non si può dire lo stesso per Romina Carrisi che ha annunciato a Domenica In la fine della sua storia d’amore con Francesco Gastel: