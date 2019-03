Gossip Uomini e Donne, Andrea Dal Corso: spunta la chat con la trans?

Andrea Dal Corso di Uomini e Donne: spuntano i messaggi con Guendalina Rodriguez

Continua a tenere banco il triangolo amoroso Teresa Langella, Andrea del Corso e Guendalina Rodriguez. Definita come la ‘trans dei Vip’, l’italo – brasiliana continua a pubblicare su Instagram Stories delle prove che dimostrerebbero un particolare interesse nei suoi confronti da parte dell’ex corteggiatore Andrea Dal Corso. Dopo aver postato sul suo profilo social una foto che la ritraeva in compagnia del veneto, Guendalina Rodriguez ha diffuso una presunta chat in cui Andrea di Uomini e Donne l’avrebbe invitata a smetterla di pubblicare Stories e di fare dirette su Instagram:

“Per un’avventura ti comporti così? Anche se ti minacciano vai oltre, un bacio. Stamattina ti ho bloccata perchè mi sono stufato. Ci sentiamo dopo”.

La ragazza, infatti, ha lamentato di ricevere minacce e insulti dopo che qualche giorno fa ha dichiarato di aver passato la serata con lui.

Uomini e Donne gossip: Andrea Dal Corso e la trans Guendalina Rodriguez solo amici?

In queste ore i fan di Uomini e Donne e della non – coppia Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono in subbuglio per uno scoop che continua ad essere alimentato da una ragazza trans, ovvero una presunta frequentazione tra il ragazzo veneto e Guendalina Rodriguez, conosciuta nel mondo sportivo per avere avuto dei presunti incontri ravvicinati con alcuni giocatori di calcio e in rete si trovano diversi nomi. Cosa c’è tra Guendalina Rodriguez e Andrea Dal Corso? Ad oggi i due potrebbero non conoscersi nemmeno o forse c’è solo un’amicizia, come dimostrerebbe una foto pubblicata dalla stessa qualche giorno fa su Instagram. Nelle scorse ore, Guendalina Rodriguez ha dichiarato che è una escort e del suo lavoro non deve dare conto a nessuno, definendosi una non “sfascia – coppie”.

Guendalina Rodriguez a Uomini e Donne per il confronto di Teresa con Andrea?

La trans Guendalina Rodriguez ha confermato di aver partecipato al confronto di Teresa Langella e Andrea Dal Corso durante la registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne di ieri. Tuttavia, però, ha svelato che non comparirà in video perché ha preferito parlare della sua situazione con Andrea Dal Corso in privato con la redazione. Dal momento che non ci sono prove e dichiarazioni in merito, tranne quello che lei stessa ha raccontato e delle foto su un Frecciarossa Milano – Roma, molti sui social sospettano che si tratti soltanto di una mitomane alla ricerca di visibilità e fama. Sarà davvero così?