Ivan e Sonia attaccati dopo la scelta a Uomini e Donne (FOTO)

Uomini e Donne: Ivan sceglie Sonia e scoppia una polemica sui social

Nell’ultimo appuntamento serale con lo speciale di Uomini e Donne, si è concluso il percorso del tronista spagnolo: Ivan ha scelto Sonia. Una scelta forse la più veloce nella storia del programma che si è risolta nel giro di pochi minuti. Il ragazzo è arrivato a scegliere Sonia Pattarino perchè prova dei reali sentimenti o perchè era l’unica possibilità rimasta, dopo l’uscita di scena di Natalia? Il pubblico social concorda, infatti, con l’idea che la scelta di Ivan Gonzalez sia stata “di ripiego” per non tornare a casa a mani vuote. Intanto il suo profilo Instagram è stato preso d’assalto dalle critiche. Quando Ivan ha comunicato a Sonia di essere la sua scelta, le sue parole sembravano celare un: “Già che siamo in questo posto e siamo rimasti soli, proviamo a fidanzarci e poi si vede”.

Ivan Gonzalez e Sonia di Uomini e Donne: la prima foto da fidanzati

In attesa delle loro prime dichiarazioni ufficiali e di rivederli in televisione per un confronto anche con Natalia Paragoni (che di nuovo ha deciso di corteggiare Andrea Zelletta), la produzione di Uomini e Donne ha diffuso sui canali social ufficiali della trasmissione la prima foto da fidanzati di Ivan e Sonia.

“Un sabato mattina da occhi a cuore con il primo selfie di coppia di Ivan e Sonia”,

si legge sotto lo scatto. Tuttavia, l’immagine non sta attirando consensi positivi: questa decisione sembra essere stata forzata, molti sono convinti che l’ex tronista abbia scelto per non rimanere da solo. Inoltre nella foto in questione si vede Sonia Pattarino abbracciata ad un sorridente Ivan Gonzalez ma manca il bacio. Se da un lato ci sono molti telespettatori che hanno avuto da ridire sulla scelta di Ivan, dall’altro ce ne sono almeno altrettanti che sono rimasti molto sorpresi da quanto accaduto e attendono di vedere l’evolversi di questa storia prima di esporre un giudizio.

Scelta Uomini e Donne: Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino presto in Spagna?

Classe 1987, la bella corteggiatrice sarda Sonia Pattarino è stata la scelta di Ivan Gonzalez. Da subito la ragazza ha attirato l’attenzione dell’ormai ex tronista di Uomini e Donne, il quale non ha esitato ad esprimere una grande preferenza nei suoi confronti. Se Lorenzo Riccardi ha portato a Milano la sua Claudia Dionigi e Luigi ha portato Irene in Sicilia dalla sua famiglia, Ivan e Sonia andranno in Spagna? Nei prossimi giorni la neo – coppia sarà ospite a Uomini e Donne e, probabilmente, ci spiegheranno come e dove proseguiranno la loro conoscenza.