Garrison a Verissimo svela perché non è più nel cast di Amici

Garrison Rochelle sull’addio ad Amici: “Potevo farlo prima, ma non ero pronto”

Ci sono personaggi che resteranno sempre nel cuore di chi è cresciuto a pane e Amici di Maria De Filippi; non l’Amici di adesso, ma quel programma che era un tempo concentrato sulla crescita dei ragazzi e sul rapporto che si andava a creare con i professori. Tra questi Garrison Rochelle è il più benvoluto da tutti gli ex allievi e dal pubblico che ha imparato a empatizzare con lui, che ha la lacrima più facile del West. Da quest’anno non è più un professore e oggi a Verissimo ha spiegato perché ha lasciato la scuola di Amici:

“E’ stato difficile lasciare Amici, ma era giusto così: quello che avevo da dare era arrivato a destinazione. Potevo farlo prima, ma non ero pronto”

Nonostante non sia più un professore, Garrison continua a gravitare nel mondo di Amici di Maria De Filippi visto che si è occupato di alcune coreografie del serale.

Verissimo, Garrison torna ad Amici? “Se mi chiamano domani io…”

In molti se lo chiedono: ma Garrison tornerà mai ad Amici di Maria De Filippi? La sua risposta a Verissimo è stata chiara e concisa: “Se mi chiamano domani, io torno subito!”. Amici 2019 non può fregiarsi della sua presenza e chissà che Maria nella prossima edizione non decida di richiamarlo al suo posto. Per ora l’ex coach è impegnato a teatro dove è molto felice di potersi esprimere liberamente e mettere in pratica tutti gli insegnamenti che ha ricevuto da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo in venticinque anni di rapporto professionale e di amicizia. Nonostante tutti gli scontri con Alessandra Celentano, Garrison continua a sentirla al di fuori del programma e sente la mancanza di tutti i suoi colleghi. Inoltre è molto fiero di Stefano De Martino ed Elena d’Amario.

Garrison a Verissimo confessa: “Io padre? A 63 anni sarebbe un’assurdità”

Loredana Berté non lascia ad Amici e anche questa sera il pubblico la vedrà nei panni di giudice del serale. Chi invece continueranno a non vedere è Garrison Rochelle che ha detto addio alla scuola di Amici perché ormai aveva dato tutto quello che aveva da dare. Ora si gode il suo successo teatrale e sull’idea di essere padre ha risposto così a Silvia Toffanin a Verissimo: