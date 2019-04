Paolo Bonolis insultato a Ciao Darwin 8: la sua reazione spiazza

Paolo Bonolis insultato da un concorrente: “Mi ha mandato affancu…”

Ciao Darwin 8 è un ricettacolo di sorprese infinite e ogni spazio può regalare momenti di televisione indimenticabili. Com’è successo pochi minuti fa quando la puntata è finita decretando la vittoria dei Belli ai danni dei Brutti. Durante il gioco dei Cilindroni un concorrente dei Belli di professione osteopata, non sapendo rispondere correttamente alla domanda ‘Qual è la scienza che si occupa di studiare tutti i tipi di monete?’, ha insultato, forse involontariamente, il conduttore postogli di fronte. Paolo Bonolis, insultato dal concorrente dei Belli, è andato al centro dello studio e con lo sguardo perso nel vuoto ha esclamato:

“Mi ha mandato affancu… Un osteopata!”

Il concorrente dei Brutti, invece, ha risposto in maniera errata alla domanda che avrebbe potuto decretare la vittoria della sua categoria.

Ciao Darwin 8: Bonolis reagisce male all’insulto del concorrente dei Belli

Dopo essere andato al centro dello studio di Ciao Darwin, Paolo Bonolis ha reagito all’insulto del concorrente dei Belli nella maniera che lo contraddistingue:

“Ma almeno chieda scusa, no? E comunque vaffa… te!”.

Non era mai capitato che un concorrente insultasse il conduttore, ma ovviamente Bonolis non è presentatore qualsiasi e ha subito colto la palla al balzo per replicare all’insulto. La quinta puntata, che ha visto Sara Vulinovic essere Madre Natura, si è chiusa con la vittoria dei Belli sui Brutti e con un simpatico siparietto comico con protagonista il Brutto della Macchina del Tempo, ovvero l’uomo che non sa risolvere i rebus.

Anticipazioni Ciao Darwin, sfida sesta puntata: Davide contro Golia

Se nel corso della puntata andata in onda questa sera Paolo Bonolis ha rimproverato (bonariamente, s’intende) una concorrente dei Belli per una gaffe linguistica, sempre nella stessa puntata è stato insultato da un concorrente durante il gioco finale che ha visto il Brutto perdere la vittoria che aveva già in pugno per colpa di una domanda facilissima. Si è chiusa, quindi, la quinta puntata con l’annuncio da parte di Paolo Bonolis della sfida della sesta puntata di Ciao Darwin 8: Davide contro Golia (ovvero i bassi contro gli alti). Una sfida classica come Belli contro Brutti che saprà divertire ancora una volta il pubblico da casa che questa sera ha assistito a uno dei Genodrome più esilaranti di sempre grazie alla coalizione dei Brutti che non si è aggiudicata neanche un premio di consolazione.