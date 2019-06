Andrea Damante ha un inconveniente e si sfoga: “Siete degli sfigati”

Andrea Damante arrabbiato: cosa è successo all’ex tronista di UeD

La giornata è iniziata con un inconveniente per Andrea Damante. La sveglia presto, la colazione con gli amici e il viaggio verso l’aeroporto hanno visto l’ex tronista di Uomini e Donne di buon umore. Le cose poi sono degenerate una volta salito sull’aereo. L’ex tronista ha sollevato una polemica per le ore di attesa prima di partire e si è sfogato così su Instagram Stories:

“Le compagnie aeree negli ultimi anni per vendere più tratte riempiono gli slot come fossero dei calzoni […] Dopo gli aerei non ci stanno dentro perchè c’è troppo traffico aereo e non li fanno decollare, quindi sistematicamente aspetti dentro l’aereo un’ora e mezza due”.

Parole dure quelle di Andrea Damante che è apparso visibilmente infastidito sui social.

Uomini e Donne: Andrea Damante parla di un nuovo progetto di lavoro

Adirato per la lunga attesa il lungo sfogo dell’ex tronista è poi proseguito con toni ancora più aspri. Andrea Damante ha terminato il suo messaggio contro le compagnie aeree su Instagram Stories così:

“Questo è il metodo per fare soldi, incul**e la gente e rompere il ca**o, siete degli sfigati come al solito”.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato sui social di essere impegnato per un nuovo disco. Inoltre il prossimo 2 luglio sarà impegnato a Villa delle Rose a Misano Adriatico. Insomma, nonostante qualche inconveniente, dal punto di vista professionale Andrea Damante continua a essere un vincente.

Andrea Damante e Giulia De Lellis: in che rapporti sono adesso

Andrea Damante e Giulia De Lellis hanno preso strade diverse. I due ex protagonisti di Uomini e Donne sono rimasti in buoni rapporti ma la 22enne romana sarebbe impegnata con Andrea Iannone con il quale sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Sardegna insieme alla sua famiglia. Di recente però Giulia ha avuto un imprevisto. Intanto un’altra ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Claudia è apparsa preoccupata sui social.