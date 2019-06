Filippo Bisciglia svela tutti i segreti di Temptation Island 2019

Temptation Island: Filippo Bisciglia rivela i retroscena del dietro le quinte

Mancano soltanto poche ore all’inizio di Temptation Island 2019 e i telespettatori non aspettano altro che vedere le nuove coppie della trasmissione mettere a dura prova il loro amore. Filippo Bisciglia, attraverso le pagine del magazine di Uomini e Donne, ha svelato al pubblico cosa accade nel dietro le quinte della trasmissione, come tutto prende vita fino al prodotto finale che vediamo poi sul piccolo schermo. Filippo racconta che ad accogliere le sei coppie all’aeroporto di Fiumicino ci sono ben due autori, Michele Perna e Daniela Cutulo, saranno loro a seguire i protagonisti di quest’edizione. Una volta raggiunta la Sardegna, le coppie si trasferiscono sul bus e da lì saranno guidate verso la meta che li ospiterà per tutta la durata di questa incredibile esperienza, ma prima di iniziare quest’avventura le coppie trascorreranno insieme un’ultima sera per poi incontrare Filippo Bisciglia il giorno dopo. In questo istante ha inizio Temptation Island 2019.

Filippo Bisciglia: cosa dopo l’incontro con le coppie di Temptation Island

Come anticipato, dal momento in cui Filippo Bisciglia incontra le nuove coppie di quest’edizione di Temptation Island, inizia l’avventura vera e propria. Da questo momento nulla sarà come prima, il conduttore presenta i 26 single, 13 donne e 13 uomini. Ovviamente non tutti e 26 arriveranno alla fine di quest’esperienza televisiva. Con il proseguire delle puntate, soltanto coloro che avranno creato un legame con i fidanzati potranno restare nel villaggio, altrimenti saranno costretti a tornare a casa. Dopo la fine di questa fase, che inizia già a scombussolare i primi animi delle coppie di Temptation Island, Filippo Bisciglia, insieme alla collaborazione di Stefano Carriero, è pronto girare i vari video che saranno mandati in onda durante il corso delle varie puntate. Ovviamente il conduttore ha dovuto subito fermare il suo racconto, in quanto non può svelare ulteriori segreti. Il pubblico dovrà aspettare la puntata di lunedì sera per saperne di più.

Anticipazioni Temptation Island Vip: tutte le coppie che hanno rifiutato

Intanto in rete iniziano a trapelare le prime indiscrezioni riguardanti le anticipazioni di Temptation Island Vip. Al momento nessuna coppia appartenente al mondo dello spettacolo ha confermato la sua presenza all’interno della trasmissione, ma molte altre invece hanno smentito la loro presenza. Qualche esempio? Gli ex tronisti Lorenzo Liccardi e Luigi Mastroianni hanno smentito la loro partecipazione con le rispettive compagne. Stesso discorso anche per alcune coppie del GF come Ambra Lombardo e Kikò Nalli. Anche Gennaro e Francesca hanno detto di no. Il modello partenopeo ha anche spiegato il motivo del suo rifiuto.