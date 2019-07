Andrea Filomena smentisce Jessica Battistello: “Voglio che sparisca!

Temptation Island: Andrea Filomena smentisce le parole di Jessica Battistello

Stasera si conclude, purtroppo, Temptation Island 2019. Il pubblico da casa ha potuto assistere a cosa è accaduto alle coppie di quest’anno un mese dopo dalla fine della registrazione del programma. La prima coppia è stata quella formata da Andrea Filomena e Jessica Battistello. Quest’ultima ha dichiarato che il suo ex fidanzato, una volta abbandonata l’isola delle tentazioni, le ha chiesto di ritornare insieme, rivelando di essere disposto a perdonarlo dopo quanto accaduto in Sardegna. Andrea Filomena ha smentito le parole di Jessica Battistello di Temptation Island dichiarando che lui non le ha mai proposto di ritornare insieme.

Voglio che sparisca per sempre dalla mia vita. L’amore per lei non c’è più, sono stato ferito troppo

ha specificato il ragazzo.

Jessica Battistello: la confessione su Alessandro Zarino dopo l’addio ad Andrea

L’ex fidanzata di Andrea Filomena ha rivelato che dopo la fine della trasmissione non si è mai più vista con il single Alessandro Zarino. Nonostante non si siano più visti, il tentatore e Jessica Battistello hanno continuato a sentirsi. La ragazza ha dichiarato che Alessandro Zarino l’è stato vicino nei momenti più difficili dopo la sua partecipazione al programma. Tra il single e Jessica Battistello non è nato però l’amore, ma soltanto un bellissimo rapporto di amicizia. Per lei è ancora troppo presto per rimettersi in gioco, visto che ha da poco terminato la sua relazione con Andrea Filomena di Temptation Island. Quest’ultimo, tra l’altro, si è anche espresso sul tentatore che sembrava aver conquistato il cuore della sua ex rivelando di non avere nulla contro di lui. Dopo di tutto ha svolto semplicemente il suo ruolo di tentatore.

Filippo Bisciglia: il suo augurio per Andrea Filomena e Jessica Battistello

Filippo Bisciglia ha incontrato i ragazzi dopo la fine di Temptation Island. Il conduttore dell’isola delle tentazioni, prima di congedare i due ragazzi separatamente, ha fatto loro un augurio speciale, sperando possano presto ritrovare la meritata serenità.