Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, lui si sfoga: “Sono demoralizzato”

Uomini e Donne: Andrea Zelletta fa una confessione inaspettata

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni al momento sono divisi. L’ex tronista è stato alcuni giorni a Sofia in Bulgaria per lavoro mentre Natalia è in Italia. Tra poche ore Andrea tornerà nel Bel Paese e starà alcuni giorni in Puglia per poi tornare a Milano. Su Instagram però il protagonista dell’ultima stagione di Uomini e Donne ha stupito tutti con questo sfogo:

“Oggi ho dovuto sbrigare un po’ di faccende, infatti sono anche un po’ demoralizzato a livello lavorativo, però c’è sempre una soluzione a tutto, mai demordere, mai farsi buttare giù”.

Andrea Zelletta ha reso partecipi i followers di un suo momento di sconforto ed è stato inondato di messaggi d’affetto. Il tronista ha ringraziato tutti, sottolineando di essere rimasto piacevolmente sorpreso del supporto ricevuto. Presto l’ex tronista potrà riabbracciare Natalia Paragoni.



Andrea Zelletta fa una dichiarazione d’amore a Natalia Paragoni

A breve Andrea Zelletta e Natalia Paragoni si riabbracceranno dopo alcuni giorni di lontananza. L’ex tronista di Uomini e Donne infatti ha posato per una campagna pubblicitaria ed è stato impegnato a Sofia. Su Instagram Stories Andrea Zelletta ha fatto una dichiarazione d’amore a Natalia Paragoni, scrivendo: “Altri milioni di volte io sceglierei te”. L’amore resta un punto fermo per Andrea Zelletta che, anche se un po’ demoralizzato per il lavoro, ha trovato in Natalia Paragoni l’altra metà della mela. La coppia è ormai inseparabile dal giorno della scelta.

Natalia Paragoni parla di Andrea Zelletta e di un momento importante

Nei giorni scorsi Natalia Paragoni ha raggiunto Andrea Zelletta a Sofia. I due ex protagonisti di Uomini e Donne si sono ritagliati un momento di relax per loro, tra un impegno a l’altro. Una piccola vacanza che ha fatto bene a Natalia Paragoni che ha ammesso su Instagram che i momenti con Andrea a Sofia sono stati importanti e hanno fatto bene alla coppia. Di recente Andrea aveva parlato di Ivan e Sonia e si era espresso sul loro rapporto, la risposta di Gonzalez è stata immediata e ha sorpreso tutti.