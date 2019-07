Battiti Live, Elisabetta Gregoraci: “Mio figlio è la mia priorità”

Elisabetta Gregoraci parla del figlio Nathan: “Sono una mamma presente e attenta”

Momento d’oro per Elisabetta Gregoraci che, dopo la partecipazione a Made in Sud come guest star, è tornata a condurre su Italia 1 Battiti Live per il terzo anno consecutivo. Battiti Live è la kermesse canora organizzata da Radio Norba che si tiene nelle principali piazze della Puglia. Ma la showgirl calabrese non vede l’ora di andare in vacanza per potersi dedicare esclusivamente al figlio Nathan Falco nato dal matrimonio con Flavio Briatore. Elisabetta Gregoraci ha parlato del figlio in un’intervista rilasciata al settimanale Vero:

“Cerco di essere una mamma molto presente e, soprattutto, attenta. Nathan è la mia priorità in assoluto e ci tengo a seguirlo nella sua crescita. E’ la mia gioia più grande. Ogni volta che ricevo un suo abbraccio, mi sento la donna più fortunata del mondo”.

Di recente Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, separati da diverso tempo ormai, hanno festeggiato la Prima Comunione de figlio.

Elisabetta Gregoraci conduce Battiti Live con Alan Palmieri

Elisabetta Gregoraci è felice di essere al timone di Battiti Live per il terzo anno consecutivo. Per lei è sempre una grande emozione perché sente da vicino il contatto con il pubblico che cambia di tappa in tappa. E’ grata ad Alan Palmieri per averla scelta:

“Tra noi c’è sintonia e condividere il palco con lui è davvero bello. In questa terza edizione ospiteremo più di 70 artisti che stanno impazzando ovunque con i loro tormentoni”.

La showgirl è appassionata di musica, le piace tanto Sting ma anche i cantanti italiani. Nathan Falco, invece, ama le nuove leve della musica italiana e internazionale.

Elisabetta Gregoraci al cinema con Aspromonte-La terra degli ultimi

Elisabetta Gregoraci, che ha ammesso di essere molto felice, ha appena presentato al Festival di Taormina il film diretto da Mimmo Calopresti, Aspromonte-La terra degli ultimi, che segna il suo ritorno sul grande schermo: “Non nascondo che mi ha fatto un certo effetto girare nella mia amata Calabria”. La recitazione è una sfida stimolante per la showgirl calabrese che spera di continuare la sua carriera di attrice. Intanto l’appuntamento con Elisabetta Gregoraci è per mercoledì in prima serata su Italia 1 per la seconda puntata di Battiti Live.