Bitter Sweet anticipazioni: Demet fa una scoperta sconvolgente

Le anticipazioni di Bitter Sweet svelano che nelle prossime puntate Deniz e Hakan finiranno per trascorrere del tempo insieme. Il marito di Demet spingerà il cognato a inseguire i suoi sogni, a differenza di Ferit che gli aprirà gli occhi sul mondo spietato dell’imprenditoria. Il ragazzo scoprirà inoltre che il suo migliore amico è innamorato di Nazli. Intanto Alya a Bitter Sweet sarà intenzionata a svelare i segreti dei suoi amici, mentre Demet scoprirà di essere incinta. La donna, dopo i fatti delle scorse puntate , sarà intenzionata ad abortire e contatterà una clinica privata. Nel frattempo nelle nuove puntate di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore la coppia deciderà di cambiare casa e continuerà ad avere in custodia Bulut.

Nelle prossime puntate di Bitter Sweet , Nazli sarà sul punto di raccontare a Ferit i misfatti di Asuman ma, una volta arrivata a casa di Aslan le cose andranno diversamente. La cuoca e l’imprenditore alzeranno un po’ il gomito e passeranno una serata in intimità. Nazli dormirà nella villa e al suo risveglio apprenderà che Bulut è scappato da casa di Demet e Hakan. Quest’ultimo nelle puntate dall’8 al 12 luglio di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore accuserà Ferit di rapimento. Fortunatamente Nazli e Ferit troveranno il piccolo, che si era rifugiato nella casa dei genitori. Nelle puntate della prossima settimana di Bitter Sweet , Nazli deciderà di allontanarsi da Ferit per non continuare a danneggiarlo. Nel frattempo Tarik e Fatos continueranno a frequentarsi e andranno a teatro insieme.