Gossip Uomini e Donne: Antonio Moriconi smentisce il flirt con Valeria

Antonio di Uomini e Donne nega flirt con Valeria Bigella: la rivelazione

In questi ultimi giorni sono circolati diversi rumor inerenti alla vita privata di Antonio Moriconi. Difatti, in base a diverse voci di corridoio, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne avrebbe iniziato a frequentare nientepopodimeno che Valeria Bigella. Sarà davvero così? A quanto pare no, e a smentire questo gossip ci ha pensato lo stesso giovane istruttore di sci in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine. Cosa ha detto? Quest’ultimo, al giornalista del magazine che gli ha chiesto se sia vero o meno questo pettegolezzo sulla sua vita privata, ha risposto serenamente:

“Smentisco questa notizia…Io e lei siamo semplicemente dei conoscenti…Ci siamo incontrati casualmente a Capri…Lei si trovava lì per fare alcuni scatti per la sua nuova linea di costumi…”

Insomma per chi avrebbe voluto vedere insieme Antonio di UeD e Valeria pare debba mettersi l’animo in pace.

Uomini e Donne Gossip, Antonio Moriconi confessa: “Ho frequentato qualche ragazza”

Antonio Moriconi, in un’interessante intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, dopo aver smentito seccamente di aver iniziato una storia d’amore con Valeria Bigella, la quale, un paio di giorni fa, ha dichiarato di essere stufa di questi pettegolezzi sul suo conto, non ha però negato di aver frequentato qualche ragazza in questi ultimi mesi. Difatti l’ex protagonista di Uomini e Donne, al settimanale, sulla sua vita privata ha voluto far sapere quanto segue:

“A oggi sono ancora single, ma non posso negare di aver frequentato alcune ragazze. Purtroppo nessuna conoscenza con queste ultime è poi decollata in qualcosa di più…”

Successivamente il giornalista gli ha chiesto se queste ragazze siano famose o, comunque, abbastanza conosciute nell’ambiente del Trono Classico di Uomini e Donne. E a quel punto Antonio ha rivelato:

“No erano tutte ragazze estranee al mondo televisivo o ai social…”

Antonio Moriconi svela i suoi progetti futuri dopo Uomini e Donne

Antonio Moriconi, sempre a Uomini e Donne Magazine, ha anche parlato dei suoi progetti futuri, asserendo schiettamente:

“Ad Aprile spero di diventare istruttore…Inoltre ho una grande passione per il marketing…Spererei di unire queste due mie passioni, riuscendo ad ampliare la scuola di sci della mia famiglia con una parte ricreativa adibita come area di ristoro…”

Antonio del Trono Classico di UeD riuscirà a realizzare questo suo sogno?