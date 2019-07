Reazione a Catena: disastro per le Non ho l’età contro i Sardi in Alto

Reazione a Catena, le Non ho l’età crollano all’intesa vincente: i Sardi in Alto sono i nuovi campioni

E’ finita male, molto male, è innegabile, la puntata di Reazione a Catena di oggi, giovedì 25 luglio 2019, per le Non ho l’età, campioni in carica da qualche giorno: Elisabetta, Silvia e Serena, pur dovendo superare solo i 7 punti (relativamente pochi) per mantenere il loro titolo di campioni, hanno giocato male l’intesa vincente riuscendo, a pochissimi secondi dallo scadere del tempo, a racimolare… un solo punto! Di conseguenza ad accedere al gioco dell’ultima parola sono stati gli avversari, i Sardi i Alto, nuovi campioni di Reazione a Catena (NELLA FOTO).

I Sardi in Alto non vincono a Reazione a Catena. Marco Liorni: “Claudia è disperata”

Pur essendo diventati i nuovi campioni di Reazione a Catena, i Sardi in Alto (Enrico, Paolo e Claudia), provenienti dalla Sardegna, come il nome da loro scelto lascia intendere, non sono riusciti a vincere. Partendo da “SOSPESO” e dal terzo elemento, che hanno scelto di acquistare, ossia “CREATURA”, non hanno dato la risposta corretta, che era “PUPO”. Eppure, ironia della sorte, tra le ipotesi da loro fatte prima di dare la risposta definitiva, c’era anche questa parola! Non a caso Marco Liorni, prima di cedere la linea al TG1, ha affermato scherzosamente: “Lo avevate detto… Claudia è disperata!”.

Le Non ho l’età sconfitte a Reazione a Catena: “Siamo andate in tilt”

E dopo essere state sconfitte dai nuovi campioni, i Sardi in Alto, le Non ho l’età hanno commentato la loro uscita da Reazione a Catena di Marco Liorni (che qualche giorno fa ha rilasciato un’intervista parlando della sua vita privata) tramite un video postato sulla pagina facebook ufficiale del programma, ironizzando: “Oggi è andata male, siamo andate in tilt! Forse c’è stata un po’ di distrazione, dettata anche dalla stanchezza. Eravamo sconnesse!”.