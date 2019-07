Temptation Island: oroscopo settimanale di Tinì Cansino (15-21 luglio)

Oroscopo settimanale di Tinì Cansino per le coppie di Temptation Island

Gli astrologi si sono moltiplicati e in televisione l’oroscopo spopola grazie a Paolo Fox, Jupiter, Simon and the Stars. Ma anche all’interno del mondo mariano c’è una persona che con le stelle ci sa fare e si tratta di Tinì Cansino che sulle pagine di Uomini e Donne Magazine ha una rubrica dedicata proprio alle sue previsioni dell’oroscopo. Il lavoro sarà piuttosto favorevole per i nati sotto il segno dell’Ariete e il consiglio principale è quello di ragionare sempre. Il Toro dovrà adottare un atteggiamento più tranquillo mentre i Gemelli potranno contare sulla benevolenza di Marte. La Luna, invece, è dalla parte di chi è nato sotto il segno del Cancro i cui giorni della settimana potrebbero riservare belle sorprese dal punto di vista sentimentale.

Temptation Island, Tinì Cansino: oroscopo della settimana prossima

Secondo l’oroscopo settimanale di Tinì Cansino dal 15 al 21 luglio i nati sotto il segno del Leone riceveranno una carica improvvisa di energia mentre chi è della Vergine vivrà un momento speciale per ciò che riguarda l’amore. Attenzione, però, alle discussioni sterili. Venere non è favorevole per la Bilancia che dovrà avere a che fare anche con alcune spiacevoli dinamiche sul lavoro. La diplomazia è sempre la strada migliore. A causa dell’opposizione di Marte chi è nato sotto il segno dello Scorpione vivrà alti e bassi classici della stagione estiva. Si ricorda che anche Paolo Fox, l’astrologo per eccellenza, ha svelato l’oroscopo settimanale.

Previsioni settimanali di Tinì Cansino: oroscopo segno per segno

Con le previsioni dell’oroscopo della settimana prossima di Tinì Cansino si continua con gli ultimi segni dello zodiaco. Occasioni favorevoli per i nati sotto il segno del Sagittario che avranno anche dalla loro parte la Luna. Periodo burrascoso per il Capricorno alla ricerca di stabilità ed equilibrio. Mercurio non è favorevole all’Acquario che per questa ragione subiranno degli spiacevoli imprevisti. Per i Pesci si apre un periodo positivo per l’amore. Tinì Cansino ha anche svelato qualcosa in più su Nunzia e Arcangelo di Temptation Island partendo dai loro segni (entrambi Capricorno): avrebbero tante affinità per di più, grazie alla loro forza, sarebbero in grado di superare tutto.