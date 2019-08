Cristian Imparato fa scandalo: scoppia la polemica per una foto

Cristian Imparato mostra il sedere: scoppia la bufera sui social

Continua a far parlare di sè Cristian Imparato che nelle ultime ore è finito al centro dell’ennesima polemica per aver postato uno scatto molto provocante. Non è la prima volta che l’ex concorrente del Grande Fratello si permette di mostrarsi come mamma l’ha fatto. Cristian Imparato senza vestiti, o meglio senza costume: il ragazzo ha augurato Buon Ferragosto ai suoi followers mostrando il suo sedere. Nella foto in questione lo si vede in mare, girato di spalle, con il volto verso l’obiettivo e il suo lato b in bella mostra. Ad immortalare il sedere di Cristian Imparato è stato il suo ex fidanzato Davide Vitale, con cui è rimasto in buoni rapporti dopo la fine della loro storia durata solo un mese. Anche in quell’occasione, il cantante è stato accusato di aver inventato tutta la storia per una questione di immagine.

Cristian Imparato senza vestiti: la replica alle pesanti accuse

Tante, tantissime, sono state le critiche e le offese che molti detrattori hanno fatto nei confronti di Cristian Imparato che ha mostrato il lato b sul suo account Instagram, scrivendo “che schifo”, “che brutta scena”, “squallore unico”, “sei da vomito”. Altrettanti, invece, hanno molto apprezzato: leggendo i commenti della foto di Cristian Imparato, alcuni hanno sostenuto che invece di perdere tempo a commentare e nel frattempo a guardare e riguardare la foto, sarebbe meglio occuparlo in cose molto più utili, “la libertà è la cosa più importante di questo mondo”. Il vincitore di Io Canto 2010, il talent condotto da Gerry Scotti, ha replicato alle accuse affermando che quando ha voglia di fare una cosa, la fa senza problemi, lasciando intendere che i social sono pieni di gente che pubblica il proprio fondoschiena e non ci si può scandalizzare per un suo scatto. Qualche settimana fa Cristian Imparato ha litigato sui social dopo essere stato rimproverato per i suoi ritocchini.

Cristian Imparato fa ballare Sandra Milo: il suo ultimo singolo è un successo

‘Balliamo Insieme’ è il nuovo singolo di Cristian Imparato. L’ex concorrente del Grande Fratello targato Barbara D’Urso ha dichiarato che è una canzone nata per gioco e per una scommessa: è la prima volta che il ragazzo siciliano si cimenta nel genere reggaeton/trap. Qualche giorno fa Cristian Imparato ha chiesto a Sandra Milo di partecipare alla sua challenge ballando a ritmo della sua canzone. La diva del cinema italiano è una vera forza della natura; ha accettato la sfida lanciata dal cantante lasciandosi andare ad un ballo sensuale che ha fatto impazzire il web.