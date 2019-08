Cristian Imparato querela Deianira Marzano: “Trovati un buon legale”

Cristian Imparato diffamato da Deianira Marzano? Pronto a denunciarla

Da qualche giorno va avanti lo scontro social tra Deianira Marzano e Cristian Imparato. L’influencer si è scagliata duramente contro l’ex concorrente della sedicesima edizione del Grande Fratello di Barbara D’Urso per una ‘moda’ che sta prendendo sempre più piede. Secondo la Marzano, Cristian Imparato farebbe uso di bot, ovvero servizi a pagamento usati da alcuni personaggi Vip e non solo per aumentare i followers in automatico. Il cantante, nelle ultime ore, ha fatto sapere in una storia sul suo account Instagram di voler querelare Deianira Marzano:

“Lunedì prenderò dei provvedimenti seri con il mio avvocato. La signora Marzano si trovi un buon legale”.

Nessuna replica, al momento, dell’ex partecipante al reality web Saranno Isolani: la donna, però, ha fatto sapere che presto dimostrerà questa situazione dei bot grazie ai tanti screen ricevuti da parte di molte persone tramite messaggi privati.

Cristian Imparato usa i bot su Instagram? L’accusa di Deianira Marzano

La conosciamo tutti: Deianira Marzano non perdona! Ormai è diventata una vera e propria paladina del web e non le sfugge niente di ciò che avviene nel mondo del gossip e dello spettacolo più in generale. Di recente ha portato alla luce la questione dei bot. Molti utenti di Instagram si sono ritrovati tra le persone che visualizzano le loro Stories personaggi famosi. Tranquilli, nessun Vip vi visualizza alcuna storia: in realtà si tratta dei bot, ovvero un sistema automatico che genera delle visualizzazioni allo scopo di suscitare curiosità nell’utente comune a spingerlo a cliccare sul profilo del Vip e a seguirlo. Questo non è altro che una nuova strategia poco onesta per far crescere i propri follower, like e la propria popolarità. Cristian Imparato, che di recente ha mostrato il sedere attirando non poche critiche, è finito nel mirino di Deianira Marzano. L’influencer ha pubblicato la testimonianza di diversi utenti che avrebbero notato come il profilo dell’ex partecipante del GF di Barbara D’Urso sia solito spiare diverse Stories di persone comuni.

Deianira Marzano attaccata da Cristian Imparato: lo sfogo

Il cantante Cristian Imparato ha deciso di querelare Deianira Marzano. Sul suo profilo Instagram ha sostenuto di trovare divertenti gli sfoghi quando sono ironici e non quando comprendono un insieme “di tante teste annoiate pronte ad inveire”. Cristian Imparato ha continuato sostenendo di essersi sentito diffamato dalla Marzano, invitandola a parlare più della sua vita su Instagram anziché parlare di quella degli altri, in particolare dei Vip: