Daniele Dal Moro svela: “Non ho paura del giudizio”. C’entra Martina?

Intanto Martina Nasoni si trova in vacanza in Puglia e sembra aver ritrovato il sorriso in questi giorni. La vincitrice del Grande Fratello 16 appare sempre sorridente sui social, segno che ha ormai dimenticato Daniele Dal Moro ?

Forse lo sfogo di Daniele Dal Moro è riferito a Martina Nasoni, in molti infatti avrebbero voluto vedere la vincitrice del Grande Fratello insieme al 30enne di Verona, cosa che non è avvenuta.

“Se sbaglio sono pronto a pagare il conto. Come ho sempre fatto! Ho sempre amato l’idea di non essere ciò che la gente si aspettava che fossi”.