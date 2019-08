Giulia De Lellis sorprende Andrea Iannone dopo la lontananza

Giulia De Lellis in Puglia con Andrea Iannone: la festa a sorpresa

Il 9 agosto scorso Andrea Iannone ha compiuto 30 anni ma non ha potuto festeggiare il suo compleanno con Giulia De Lellis a causa di un impegno di lavoro che l’ha visto protagonista in Repubblica Ceca per il Gran Premio di Moto Gp. A distanza di qualche giorno la coppia, più innamorata che mai, è volata in Puglia. Giulia De Lellis ha organizzato una festa a sorpresa per il suo fidanzato Andrea Iannone, con la complicità dell’organizzatrice Silvia Slitti. Tutto è stato organizzato nei minimi dettagli, compresi gadget personalizzati, come pochette in cotone, cuscini e ciabattine. Sui social, l’influencer si è lasciata andare ad una dedica dolcissima per il suo pilota:

“Che tu possa avere, sempre, il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle”.

Andrea Iannone, festa di compleanno: la sorpresa di Giulia De Lellis

Su una gigantesca torta a più piani Andrea Iannone, a distanza di qualche giorno dall’effettiva ricorrenza, ha spento le candeline per il suo trentesimo compleanno. La lussuosa festa è stata organizzata da Giulia De Lellis: una lunga tavolata sotto il cielo stellato nel cuore della Puglia con tanti fiori e candele, tra piatti tipici locali, vino e karaoke. Il tutto è stato documentato dall’influencer sui suoi profili social. Giulia De Lellis, che ha spiazzato tutti con una foto, e Andrea Iannone stanno insieme da qualche mese e sembrano molto affiatati come coppia. Almeno a giudicare dalle foto e dalle frequenti dediche che sono soliti pubblicare. E pensare che prima di intraprendere la storia d’amore, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez stava molto antipatico a Giulia De Lellis, come lei stessa ha dichiarato in una recente intervista. Dopo la festa a sorpresa, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato una fotografia su Instagram in bianco e nero mentre bacia la sua dolce metà, prendendo in prestito una famosa frase del film ‘Blow’.

Giulia De Lellis serena con Andrea Iannone dopo la pioggia di critiche

Qualche giorno fa Giulia De Lellis è stata fortemente criticata per avere organizzato una festa hollywoodiana in onore del compleanno della nipotina Matilde, figlia di sua sorella Veronica. L’attuale fidanzata di Andrea Iannone ha documentato il party della piccola immersa tra palloncini, festoni e animazioni. Uno sfarzo, forse eccessivo per una bimba di due anni, che non è molto piaciuto al web. Inutile negarlo, Giulia De Lellis è seguitissima sui social e ogni volta che posta qualcosa riesce ad attirare l’attenzione anche di molti detrattori, i quali non hanno perso occasione di criticare anche la festa a sorpresa organizzata per Iannone.