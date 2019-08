Giulia Salemi non parteciperà a Uomini e Donne: è già fidanzata?

Uomini e Donne anticipazioni: Giulia Salemi non sarà la nuova tronista

Giulia Salemi non sarà la nuova tronista di Uomini e Donne. A smentire il gossip dell’estate, che vedeva l’italo-persiana sul trono a settembre, ci ha pensato il settimanale Chi nel numero in uscita oggi. Sulle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini si legge infatti che l’ex di Francesco Monte non sarà tra i protagonisti della prossima edizione del programma di Maria De Filippi. A conferma della notizia ci sarebbero anche le presentazioni delle due nuove troniste di UeD, Sara Tozzi e Giulia. In queste settimane si era parlato di un provino fatto da Giulia Salemi proprio per Uomini e Donne, la notizia però era stata smentita anche da Fariba Tehrani. La mamma della modella infatti aveva sottolineato che la figlia aveva in testa più la conduzione di un programma che la partecipazione a UeD. Giulia Salemi ha trovato l’amore dopo Francesco Monte?



Giulia Salemi ha un nuovo fidanzato dopo l’addio a Francesco Monte?

Smentita la partecipazione a Uomini e Donne, in molti si stanno chiedendo se Giulia Salemi ha trovato di nuovo l’amore dopo l’addio a Francesco Monte. In queste settimane l’italo-persiana si è concessa una vacanza da sogno in Sardegna in compagnia di diversi amici, tra cui Stefano Sala e Dasha Dereviankina. Con loro anche Marco Ferri. Il gossip su una simpatia tra Giulia Salemi e l’ex naufrago continua a impazzare. Da parte dei diretti interessati però non è arrivata nessuna conferma sul presunto flirt. In realtà in queste settimane a Giulia Salemi sono stati affibbiati diversi presunti fidanzati. L’ultimo rumors vedeva la ragazza vicina a Marco Cartasegna.

Francesco Monte felice con Isabella De Candia, ha dimenticato Giulia Salemi?

In attesa di scoprire se Giulia Salemi ha trovato veramente l’amore, la storia tra Francesco Monte e Isabella De Candia prosegue a gonfie vele. L’ex tronista, felice con la fidanzata, continua a postare su Instagram scatti delle loro vacanze oltreoceano. Segno che Giulia Salemi è ormai un ricordo lontano per lui.