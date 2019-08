News Uomini e Donne: Sara Tozzi di Temptation è la nuova tronista

Scritto da Marco Santoro , il agosto 27, 2019 , in Uomini e Donne

Sara Tozzi tronista di Uomini e Donne 2019/20 dopo Temptation Island

Attraverso i canali social ufficiali, Uomini e Donne ha confermato una nuova tronista. Accanto a Giulia Quattrociocche siederà la tronista Sara Tozzi. Frizzante e solare, una dei nuovi tronisti di Uomini e Donne 2019/2020, l’abbiamo conosciuta nel corso dell’ultima stagione di Temptation Island di Filippo Bisciglia. Sara Tozzi ha quasi 22 anni e abita a Modena dove lavora come barista. Diplomata al liceo socio-psico-pedagogico, è emotiva ma dimostra un bel carattere. Inoltre è sempre stata fidanzata ma da qualche mese è tornata single. Il suo uomo ideale deve essere dinamico e fedele. Riuscirà a trovare l’amore nel dating sentimentale di Maria De Filippi? La partecipazione a Temptation Island nel ruolo di tentatrice non le ha fatto conquistare la ribalta mediatica nel villaggio dei sentimenti. La sua permanenza è stata breve, poichè i fidanzati avevano mostrato il loro interesse per altre ragazze.

Uomini e Donne, Sara Tozzi tronista svela un retroscena sul padre

La nuova tronista di Uomini e Donne Sara Tozzi si è raccontata a cuore aperto durante il provino sostenuto lo scorso 19 luglio, quando le riprese di Temptation Island erano già finite e il programma andava in onda. La sua esperienza nel docu-reality di Filippo Bisciglia è stata breve. Agli autori, però, sarà piaciuta tanto da invitarla a sostenere il provino come tronista. Nel video di presentazione Sara Tozzi ha raccontato di avere un rapporto splendido con la sua famiglia. I suoi genitori sono separati e hanno altre vite, Il padre ha influito un po’ sulla sua vita, non il suo lavoro: ha un night club ed ha sempre bazzicato il mondo della notte. Ciò che ha influito nella 22enne è stato il modo del genitore di vedere certi aspetti della vita, come l’amore e il rapporto di coppia:

“Dà peso a cose alle quali io non do peso. La fisicità, per esempio, l’aspetto fisico. È troppo apparenza. Se sono timida e ho questo senso del pudore è anche a causa di mio padre”.

Negli ultimi anni Sara Tozzi è diventata lucida nei confronti del padre, mentre da piccola diceva sempre:

“Quello è il mio papà. E anche adesso lo faccio. Lo amo tantissimo”.

Sara Tozzi e Giulia Quattrociocche tronista di Uomini e Donne: cancellato il trono gay?

La produzione di Uomini e Donne ha ufficializzato sarà Tozzi e Giulia Quattrociocche troniste di Uomini e Donne. Se la prima è già conosciuta, data la recente partecipazione a Temptation Island, Giulia non ha mai fatto parte del mondo dello spettacolo e ha le idee molte convinte: odia i narcisisti. Intanto molti sul web continuano a chiedersi: il trono gay è stato cancellato? Non ci resta che attendere ancora qualche giorno per scoprirlo.