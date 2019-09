Daniele Dal Moro ha rifiutato Temptation Island Vip: il retroscena

Temptation Island Vip: Daniele Dal Moro rifiuta il ruolo di tentatore

Daniele Dal Moro è uno dei concorrenti del Grande Fratello di Barbara d’Urso ad aver fatto breccia nel cuore dei telespettatori. Per questo motivo, probabilmente, la produzione di Temptation Island Vip lo ha contattato negli scorsi mesi per prendere parte al programma. Ovviamente, essendo lui un uomo libero, la produzione dello show gli ha offerto di partecipare come tentatore e non in veste di fidanzato. Daniele Dal Moro ha però rifiutato la succulenta proposta televisiva ricevuta. A confermare la notizia ci ha pensato lui stesso sul suo profilo Instagram, rispondendo a una fan che gli ha chiesto se considererebbe mai l’idea di partecipare a Temptation Island Vip.

Daniele Dal Moro senza freni al Festival di Venezia: “E’ una me**a!”

Daniele Dal Moro, insieme ad altri sui colleghi, è stato invitato a prendere parte all’ultima edizione del Festival del Cinema di Venezia, sfilando sul red carpet dell’evento. L’ex protagonista del GF di Barbara d’Urso sembrerebbe però non aver apprezzato a pieno la manifestazione. Il motivo? L’incessante pioggia nel capoluogo veneto.

Ok, ragazzi, sono anche io qui. E’ un’emozione incredibile essere qua! No, non è vero. E’ una me**a: mi scappa la pipì, ho fame e sto per montare su un peschereccio

ha spiazzato Daniele Dal Moro, che non è riuscito a godersi l’esperienza che gli è stata concessa al Festival di Venezia a causa del mal tempo.

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sono tornati insieme? Il gossip

Secondo le recenti indiscrezioni, Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sarebbero ritornati insieme. O, quantomeno, la coppia si sarebbe riavvicinata. I fan degli ex protagonisti del Grande Fratello sono convinti che i due, dopo un momento di crisi, si siano di nuovo riavvicinati. Il motivo? Di recente, Daniele ha difeso Martina dai continui attacchi del web, che ha immaginato un triangolo amoroso inesistente tra l’ex di Martina Nasoni e una sua amica.