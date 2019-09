Er Faina e Sharon hanno lasciato Temptation Island Vip? Il retroscena

Anticipazioni Temptation Island Vip: Damiano Coccia Er Faina e Sharon hanno abbandonato?

Uno dei personaggi più controversi della nuova stagione di Temptation Island Vip è senza dubbio Er Faina, vero nome Damiano Coccia, divenuto famoso per le critiche molto colorite sui personaggi dello spettacolo e, in particolare, su Barbara D’Urso e Tina Cipollari di Uomini e Donne. Sui profili social di Temptation Island è stato pubblicato un video che svelano alcune anticipazioni sulla seconda puntata in onda lunedì 16 settembre. Nel filmato si nota che Er Faina è assente nel villaggio dei fidanzati. Se nella scorsa puntata sembrava molto intenzionato a chiedere il falò di confronto anticipato con la sua fidanzata e Alessia Marcuzzi ha cercato di tranquillizzarlo, dicendogli di riflettere bene e di temporeggiare per vedere l’evolversi della situazione, questa volta lo avrà fatto? Sharon Macrì e Er Faina hanno abbandonato Temptation Island Vip? (Forse) per la gioia dei telespettatori potrebbe accadere.

Er Faina abbandona Temptation Island Vip con Sharon Macrì dopo un video?

Rappresenta il prototipo del leone da tastiera coatto, che odia a caso tutto e tutti, non a caso è intervenuta Striscia la Notizia, e su questo ha costruito un personaggio che gli ha fatto conquistare prima Avanti un Altro di Paolo Bonolis e adesso Temptation Island Vip di Alessia Marcuzzi: stiamo parlando di Damiano Coccia Er Faina. Al momento di separarsi dalla fidanzata Sharon Macrì, il romano ha pianto e anche nel villaggio dei fidanzati ha fatto la stessa cosa, apparendo non poco disorientato. Nella scorsa puntata di Temptation Island Vip, quando è arrivato un video di Sharon che l’ha vista molto vicina ad alcuni tentatore, Er Faina è sbottato:

“Mi sono rotto il ca**o! Fatemela vedere”.

Forse ha perso la pazienza, non ha resistito e ha chiesto il falò di confronto, visto che nelle video che svela le anticipazioni sulla seconda puntata di Temptation Island Vip, Damiano Coccia è assente nel Pinnettu nel momento in cui Simone Bonaccorsi è stato chiamato per vedere un video della sua fidanzata: Chiara Esposito l’ha tradito? Più probabile pare l’ipotesi di un abbandono di Er Faina e Sharon Macrì.

Temptation Island Vip, Er Faina ancora nella bufera: l’attacco di Sossio Aruta

Non si placano le polemiche sulla partecipazione di Damiano Er Faina a Temptation Island Vip. Dopo aver trascorso giornate intere ad insultare personaggi famosi appartenenti al mondo dello spettacolo e facendo molti insulti omofobi e razzisti, Er Faina si trova adesso in questo mondo e sta subendo infiniti attacchi (alcuni dei quali giustificati). Di recente Sossio Aruta del Trono Over di Uomini e Donne l’ha fortemente attaccato, affermando che il romano è diventato famoso solo per aver insultato le persone, compreso lui, definendolo “Er monnezza”.