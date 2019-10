Carlo Conti a Domenica In: Pieraccioni fa una battuta sulla d’Urso

Scritto da Andrea Filocomo , il ottobre 20, 2019 , in Domenica In

Domenica In, Carlo Conti chiama in diretta Pieraccioni. Lui fa una battuta su Barbara d’Urso

Grande ospite della puntata di oggi di Domenica In è stato Carlo Conti. Il conduttore è stato protagonista di una lunga intervista con Mara Venier in cui ha parlato della sua carriera, della sua famiglia e di tutto ciò che è successo nella sua vita. Mara ha anche parlato dell'amicizia di Carlo con Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. Quest’ultimo, chiamato in diretta da Conti, ha risposto e ha fatto una battuta dicendo: “Io guardo Barbara d’Urso”. E mentre tutti ridevano, Mara ha colto la palla al balzo per dire che Barbara d’Urso non è in onda, ma viene dopo. E ha salutato Barbara mandandole un bacio in diretta. Insomma, un momento divertentissimo che ha visto protagonista Mara, Carlo, Leonardo e tutto il pubblico. Conti ha anche parlato della gioia di essere “babbo”. Vediamo cosa ha detto…

Carlo Conti ‘bacchetta’ Mara Venier a Domenica In: “Da te non me lo sarei mai aspettato”

Carlo Conti ospite a Domenica In ha anche parlato della gioia di essere padre di Matteo (avuto dalla compagna Francesca, ndr). Mara Venier, parlando del bambino, ha fatto una domanda a Carlo dicendo: “Matteo ascolta più mamma o papà?”. Immediata la replica di Conti che ha detto scherzando:

“Mara hai fatto un errore, da te non me lo sarei mai aspettato…”

Il conduttore si riferiva naturalmente al fatto che in Toscana (dove vive tuttora) non si dice papà ma “babbo”. Carlo ha anche parlato della passione che ha trasmesso al figlio Matteo, ovvero la pesca. I due, infatti, vanno in barca insieme e pescano. Il conduttore si è anche commosso nel programma domenicale di Rai1 parlando della mamma scomparsa nel 2002 e del grande amore per la sua Francesca. Spazio anche alle emozioni con il ricordo dell’indimenticato Fabrizio Frizzi…

Domenica In, Carlo Conti e Mara Venier ricordano Fabrizio Frizzi: “E’ come se ci fosse sempre”

Dopo aver battuto Gianni Morandi con il suo Tale e Quale Show, Carlo Conti si è raccontato a 360 gradi a Domenica In da Mara Venier. I due hanno raccontato un altro grande personaggio di Rai1, l’indimenticato Fabrizio Frizzi. E’ stato un momento molto forte, in cui si sono emozionati e hanno mandato dei servizi in cui si vedeva un Fabrizio felice e sorridente. Carlo, che era molto amico di Fabrizio, ha confessato: “E’ come se ci fosse sempre”, mentre Mara ha dichiarato che per lei è impossibile che non ci sia più, finendo col dire che la sua risata se la porterà sempre nel cuore.