Kikò Nalli raggiunge Ambra Lombardo. Lei: “Sono tornata triste”

Ambra Lombardo: la confessione sul suo passato dopo l’incontro con Kikò Nalli

Kikò Nalli aveva rivelato che a causa dei suoi numerosi impegni lavorativi, e famigliari, non poteva trascorrere molto tempo con Ambra Lombardo. Per questo motivo, non appena arrivato in Sicilia per i workshop che sta conducendo di recente, non ci ha pensato due volte a raggiungere la sua amata, pubblicando anche un scatto che li ritrae insieme, nel giardino della bella professoressa, mentre si scambiano un tenero bacio. La fidanzata di Kikò Nalli però, dopo che il suo compagno è andato via, ha fatto una confessione molto importante sul luogo in cui si sono scambiati quel tenero bacio.

Venivo sempre qui da bambina e mi facevo mille domande. Da adulta sono ritornata triste, lasciando il posto alle numerose riflessioni

ha confidato Ambra Lombardo, sottolineando l’importanza che ha avuto quel luogo nel suo passato e per quale motivo ha voluto baciare il suo compagno proprio lì.

Kikò Nalli, Ambra Lombardo ritorna a Milano: “Non ho abbandonato i miei alunni”

Purtroppo Ambra Lombardo e l’ex marito di Tina Cipollari sono stati insieme molto poco. Entrambi sono dovuti ritornare alla vita di tutti i giorni. Kikò Nalli è dovuto ritornare a Roma, in quanto oltre ai workshop e ai saloni che dirige, è impegnato anche con la realizzazione del suo canale Youtube. Ambra Lombardo, invece, è ritornata a Milano, città in cui vive, per riprendere anche lei con il suo lavoro. In questi giorni, oltre a indossare i panni di modella, Ambra ha annunciato che sta ulteriormente aggiornando la sua formazione professionale per aiutare i suoi studenti.

Non ho mai smesso di fare l’insegnante. Non ho mai abbandonato i miei studenti, ecco che lavoro per loro

ha dichiarato la bella professoressa, che ha preferito concentrarsi sul lavoro in questo lasso di tempo senza il suo compagno.

Pomeriggio Cinque: Ambra Lombardo ritorna da Barbara d’Urso?

Ambra Lombardo è ritornata a Milano, oltre che per insegnare, anche per la tv. La fidanzata di Kikò Nalli ha rivelato che ha in serbo una sorpresa per i suoi fan e in molti hanno subito sospettato riguardi il suo ritorno da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. La bella professoressa dopo tutto aveva promesso che avrebbe “mostrato” il lavoro del Professor Lorenzetti, sopratutto dopo la clamorosa gaffe a Pomeriggio 5. Magari, oltre a parlare di bellezza, Kikò e Ambra confermeranno la fine del loro periodo di crisi.