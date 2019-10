L’isola di Pietro 3, Caterina Murino: “Nella fiction vivo un dramma”

Caterina Murino a L’isola di Pietro 3: “Il mio personaggio ha una storia drammatica”

Venerdì scorso ha debuttato su Canale5 L’isola di Pietro 3, la fiction con Gianni Morandi, Chiara Baschetti, Alma Noce ed Erasmo Genzini. Tante le new entry di questa nuova stagione: Francesco Arca, Francesca Chillemi e Caterina Murino. L’attrice sarda ha parlato del suo personaggio ne L’isola di Pietro 3 in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv in edicola oggi. Svela Caterina Murino:

“Interpreto Teresa Orrù, una mamma vedova. Cresco da sola i miei gemelli, Ilaria e Stefano, e soffro di depressione. Entro in contatto con il dottor Sereni dopo l’omicidio di una ragazza. La mia è una storia drammatica”.

Secondo le anticipazioni de L’isola di Pietro 3 il personaggio interpretato da Gianni Morandi rimarrà molto colpito da Teresa. Per Caterina Murino è stata una bellissima esperienza recitare con Gianni Morandi e il resto del cast nella sua Sardegna.

L’isola di Pietro 3: Caterina Murino parla della sua vita privata e svela il suo sogno

Caterina Murino ne L’isola di Pietro 3 interpreta una mamma ma non è la prima volta per lei. L’attrice sarda, che vive in Francia da 16 anni, ha ricoperto il ruolo di una mamma nella serie francese Le temps est assassin. Caterina Murino da circa due anni vive una bella storia d’amore con l’avvocato Edouard Rigaud e non nasconde che le piacerebbe diventare mamma: “Mi piacerebbe molto. Sto vivendo un bel momento dal punto di vista sentimentale…e sarebbe bello”. Ne L’isola di Pietro 3 recita anche un’altra mamma, Francesca Chillemi che ha fatto una confessione inaspettata.

Anticipazioni L’isola di Pietro 3, prossime puntate: chi ha ucciso Chiara?

Il mistero s’infittisce a L’isola di Pietro 3: chi ha ucciso Chiara e perché? I sospetti, nella seconda puntata, si concentreranno su Diego che confesserà a Pietro di aver tradito Caterina proprio con Chiara. L’appuntamento con Caterina Murino, Gianni Morandi e L’isola di Pietro 3 è per venerdì 25 ottobre in prima serata su Canale5.