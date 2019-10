L’isola di Pietro: Morandi svela cos’è successo con la moglie sul set

Scritto da Isabella Adduci , il ottobre 28, 2019 , in Serie & Film Tv

Gianni Morandi parla de L’isola di Pietro 3 e della moglie: “Non è gelosa”

Gianni Morandi è il protagonista de L’isola di Pietro 3, la fiction Mediaset che va in onda il venerdì sera su Canale5. La serie è girata a Carloforte in Sardegna. La moglie del cantante di Monghidoro, Anna Dan, è andata spesso a trovarlo sul set. E’ gelosa? Stando alle dichiarazioni di Morandi pubblicate su TvMia non lo è:

“C’è chi pensa che mia moglie sia gelosa perché l’hanno vista spesso a Carloforte mentre giravo L’isola di Pietro 3 ma non è così. Anche se appena poteva prendeva l’aereo e mi raggiungeva in questo luogo meraviglioso”.

Gianni Morandi confessa che la moglie si è integrata addirittura più di lui a Carloforte: lì ha trovato nuovi amici, ha i suoi ristoranti preferiti e una boutique in cui va a fare shopping. A Morandi, poi, è stata concessa la cittadinanza onoraria di Carloforte la scorsa primavera.

L’isola di Pietro 3: le parole di Gianni Morandi su Chiara Baschetti, Caterina Murino e la Chillemi

La moglie di Gianni Morandi non è gelosa nonostante il marito sia circondato da donne bellissime sul set: Chiara Baschetti, Caterina Murino e Francesca Chillemi (che in una recente intervista ha fatto una rivelazione su Morandi). Ecco cosa dice Gianni Morandi sulle sue partner de L’isola di Pietro 3:

“Chiara Baschetti è una grande conferma ed è amica di mia moglie. Francesca Chillemi e Caterina Murino sono attrici di grande fascino che durante le riprese mi hanno sorpreso per competenza e preparazione. Penso che entrambe si siano sentite a casa esattamente come me”.

Anticipazioni L’isola di Pietro 3, prossime puntate: il mistero s’infittisce

Le anticipazioni della terza puntata de L’isola di Pietro 3 annunciano clamorosi colpi di scena. Si è scoperto che il padre della figlia di Chiara è Diego. Sarà vero o qualcuno ha contraffatto il test del Dna? Intanto tra Elena e Valerio scoppierà la passione. L’appuntamento con L’isola di Pietro 3 e Gianni Morandi è per venerdì 1 novembre in prima serata su Canale5.