Soliti Ignoti, Monica Setta svela la sua passione: “Sono la regina…”

E’ stata Monica Setta, conduttrice di Uno Mattina in Famiglia con Tiberio Timperi, l’ospite vip di Amadeus nella puntata di Soliti Ignoti di oggi, mercoledì 9 ottobre 2019. Intervenuta come ignoto n° 6, la giornalista si è presentata affermando di vivere a Roma ma di essere originaria di Brindisi, un po’ come Marilena, la concorrente di stasera, proveniente dalla Puglia (precisamente dalla provincia di Foggia). E la ragazza non ha esitato dall’abbinare a Monica Setta la giusta identità, rispondendo subito: “Per me lei è la regina delle presine all’uncinetto”. Passata, quindi, la suspance che accompagna i secondi che precedono la risposta (positiva o negativa) di tutti gli ignoti, Monica ha confermato, tra gli applausi del pubblico presente in studio, sorridendo: “Si, sono la regina delle presine all’uncinetto!”.

