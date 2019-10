Tale e Quale Show, Emanuela Aureli confessa: “Inutile insistere”

Emanuela Aureli di Tale e Quale Show pensa di fare un altro figlio? “Non mi sembra giusto”

Emanuela Aureli è una delle varie coach del talent Tale e Quale Show di Carlo Conti. Nella trasmissione la donna aiuta i vari concorrenti vip a imitare al meglio i cantanti famosi. E proprio oggi Emanuela Aureli ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del settimanale Diva e Donna. In questa occasione l’attrice e comica ha ovviamente parlato della sua esperienza a Tale e Quale Show 9, ma non solo. Difatti il giornalista le ha chiesto se abbia mai pensato di allargare la famiglia mettendo al mondo un altro figlio. A quel punto quest’ultima, con la sua proverbiale schiettezza, ha riposto:

“Alla mia età ci potrebbero essere problemi di salute pure per il bambino…Se dovesse arrivare sarebbe una benedizione di Dio, ma insistere non mi sembra giusto alla mia età…”

Insomma Emanuela Aureli pare davvero non essere intenzionata a diventare mamma bis. Tuttavia non ha certo fatto mistero che se dovesse succedere ne sarebbe entusiasta.

Tale e Quale Show 2019, Emanuela Aureli: “Non voglio essere me stessa”

Emanuela Aureli, sempre nell’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna, ha anche svelato di essere molto insicura. Difatti la donna non ha fatto mistero che vorrebbe avere molta più faccia tosta. Tuttavia la coach di Tale e Quale Show ha invece sempre un’ansia costante: “Noi ‘Gemelli’ ci complichiamo spesso la vita, non sappiamo mai quello che vogliamo…Io ho imparato cosa non voglio: essere me stessa…” Ma nonostante questi suoi piccoli problemi esistenziali ha anche rivelato di essere assai soddisfatta della sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo. Una carriera che le ha regalato davvero tantissime soddisfazioni sia nel mondo della Televisione che a Teatro e al Cinema.

Emanuela Aureli torna a parlare del figlio Giulio: “Vorrei realizzasse i suoi sogni”

Il giornalista del settimanale Diva e Donna ha anche colto l’occasione per chiedere a Emanuela Aureli che uomo vorrebbe diventasse suo figlio Giulio. E a quel punto la donna, che settimane fa al magazine Nuovo ha ammesso di aver capito quanto è difficile essere genitori, ha riposto seccamente:

“Educato, coraggioso, capace di passioni forti e anche di realizzare le cose che lo appassionano davvero…Vorrei che tenesse anche gli occhi be aperti così da capire di chi fidarsi o meno…”

Il figlio della Aureli diventerà proprio così da grande?