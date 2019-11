Live Non è la d’Urso: Paolo Brosio getta l’acqua in faccia a un ospite

Paolo Brosio getta l’acqua in faccia a Carmelo Abbate a Live Non è la d’Urso

Che Paolo Brosio non riesca ad affrontare una conversazione con atteggiamento placido ed educato è cosa nota nei salotti sia di Barbara d’Urso sia di Federica Panicucci. Da quando, poi, si è accapigliato con il giornalista Carmelo Abbate allora la loro presenza è diventata quasi fissa all’interno del contenitore Live Non è la d’Urso. Questa sera Paolo Brosio gli ha gettato l’acqua in faccia, un gesto choc che ha molto indispettito la conduttrice. E dire che il giornalista stava solamente spiegando che molti vescovi in giro per il mondo organizzano dei festini per nulla pudici andando contro il regolamento della chiesa romana cattolica. “Un po’ di acqua benedetta fa bene” ha commentato Brosio.

Barbara d’Urso rimprovera Paolo Brosio a Live: “Ma queste sceneggiate?!”

Questa sera a Canale 5 a Live Non è la d’Urso Paolo Brosio, durante un’accesa discussione con il rivale Carmelo Abbate, gli ha gettato addosso dell’acqua (a detta sua benedetta). Barbara d’Urso, che in questi casi deve dirigere un’orchestra stonata di ospiti che si parlano addosso, ha subito rimproverato Paolo Brosio per il gesto poco rispettoso: “Ma queste sceneggiate, Paolo?! Ma puoi buttare l’acqua benedetta così?!”. Carmelo Abbate ha commentato il gesto dicendo che sarebbe rimasto in studio solo ed esclusivamente per il rispetto che tiene per la padrona di casa.

Live Non è la d’Urso, Barbara zittisce gli ospiti: “Fate silenzio!”

E se Barbara d’Urso si libera di Montalbano, di certo i telespettatori non si sono ancora liberati della presenza di Paolo Brosio che ogni tre per due litiga con l’acerrimo nemico Carmelo Abbate. Questa sera, poi, Barbara ha zittito gli ospiti a Live Non è la d’Urso al fine di poter esprimere un concetto a Brosio: “Nessuno sta dicendo che tutti i vescovi fanno i festini. E poi un vescovo è sotto inchiesta per molestie ad alcuni seminaristi. Uno c’è e uno ci basta”.