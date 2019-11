Milly Carlucci in ansia prima di Ballando 2020? “Ho responsabilità”

Ballando con le stelle 2020, Milly Carlucci su Il cantante mascherato: “Mi assumo la responsabilità”

Milly Carlucci ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Vero. La conduttrice, in questa occasione, ha parlato sia di Ballando con le stelle, il cui spin off (Ballando on the road) è già partito in questi giorni, sia del suo nuovo show Il cantante mascherato in onda su Rai 1 dal prossimo Gennaio. E proprio su questo show la Carlucci non ha nascosto di provare un pochino di ansia per il modo in cui potrebbe essere accolto dal pubblico a casa, asserendo senza tanti giri di parole:

“Mi sono assunta una grande responsabilità con il mio gruppo di lavoro…Da molti mesi siamo impegnati nella costruzione di questo programma…Abbiamo studiato a fondo il progetto e davanti a noi abbiamo ancora alcuni mesi di lavoro…”

Milly Carlucci ha poi rivelato che il grande successo ottenuto da questo format in tutto il mondo rappresenta un grosso stimolo a dare il meglio. Il cantante mascherato sarà l’ennesima scommessa vinta dalla conduttrice?

Milly Carlucci confessa: “Ecco cosa mi ha convinto del Cantante mascherato”

Successivamente il giornalista del settimanale Vero ha domandato a Milly Carlucci che cosa l’abbia convinta a scommettere su Il cantante mascherato. E la conduttrice, senza indugio alcuno, ha così risposto:

“Ha un impatto scenico straordinario, forte e innovativo…Accanto all’elemento talent, c’è poi l’articolarsi di una ‘spy story’ attraverso il tentativo di scoprire chi siano i vip che si celano dietro quei costumi…”

Insomma pare davvero che questo show sarà un vero e proprio evento per la Tv italiana. E gli elementi caratteristici del Cantante mascherato sembrano siano assolutamente innovativi visto che nessuna trasmissione finora ha mai proposto niente del genere in Italia. Elementi questi che potrebbero suscitare una grande curiosità nel pubblico a casa che potrebbe seguire in massa il nuovo show di Milly Carlucci, che giorni fa ha annunciato tutta la sua felicità per il matrimonio della Togni.

Milly Carlucci torna a parlare di Stefano Oradei e Veera: “Sono due grandi professionisti”

Milly Carlucci, sempre al settimanale Vero, ha poi annunciato che quest’anno tra i protagonisti di Ballando on the road ci sono anche Stefano Oradei e Veera. I due, come tutti sapranno, sono stati insieme per molti anni. Tuttavia poi lei si è innamorata dell’ex calciatore Osvaldo, decidendo di lasciare il compagno storico. E adesso hanno invece deciso di affrontare insieme questa nuova avventura nonostante tutto. E a tal proposito la Carlucci ha tenuto a puntualizzare al magazine: