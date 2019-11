Raz Degan si è fidanzato: l’annuncio a Verissimo dalla Toffanin

Verissimo, Raz Degan a Silvia Toffanin svela: “Con lei sto molto bene”

E’ da poco iniziata una nuova puntata di Verissimo. E il primo ospite intervistato oggi da Silvia Toffanin è stato Raz Degan. Quest’ultimo, nella trasmissione, ha festeggiato i suoi 25 anni di carriera. Ma non è finita qua perchè ad un certo punto la conduttrice di Verissimo ha voluto chiedere a Raz Degan se abbia trovato in questo periodo lontano dalla Tv una compagna. E a quel punto l’ex modello, visibilmente molto imbarazzato (l’ha anche detto chiaramente), ha annuito, confessando: “Posso dire che al momento sto bene con questa donna…Lei è speciale…” Successivamente l’uomo di origini israeliane ha anche aggiunto però di tenere molto alla sua privacy, limitandosi a non dire molto di più su questa donna che sta frequentando da un po’ di tempo.

Raz Degan ospite a Verissimo sulla fidanzata dichiara: “L’ho portata nel mio trullo”

Silvia Toffanin a Verissimo non si è affatto scoraggiata dall’atteggiamento restio mostrato da Raz Degan nel parlare della sua vita privata, domandandogli da quanto tempo stessero insieme. Ma a quel punto l’ex vincitore dell’Isola dei Famosi ha preferito sviare sull’argomento, rispondendo con il sorriso sulla bocca: “Tu sei già saltata troppo avanti…” Silvia Toffanin allora ha continuato ad incalzarlo, domandandogli se l’abbia portata nel suo famoso trullo in Puglia. E Raz Degan ha risposto affermativamente, svelando un curioso aneddoto:

“Lì abbiamo piantato 500 alberi…Anzi li ho piantati io, lei stava ad ombreggiare…”

Degan tornerà presto in studio con la sua nuova compagna per presentarla ufficialmente al grande pubblico? Ovviamente i fan lo sperano.

Verissimo: Raz Degan parla della sua missione in Nigeria

Raz Degan, sul finire della sua intervista a Verissimo da Silvia Toffanin, ha anche voluto parlare della sua missione in Nigeria. Difatti tra poco partirà per la volta dello stato africano per dare un suo effettivo contributo: “Vado in Nigeria per vedere i rifugiati e cercare di fare una scuola…C’è sempre più gente che soffre…” Una rivelazione molto apprezzata dal pubblico in studio, il quale si è alzato e ha applaudito calorosamente Degan per aver mostrato ancora una volta la sua estrema sensibilità su questi temi.