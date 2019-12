Massimo Giletti copia Barbara D’Urso? Arriva un confronto a Non è l’Arena

Massimo Giletti come Barbara D’Urso? A Non è l’Arena il confronto con Vittorio Sgarbi

Dopo aver tentato di far capire che il caso Tony Colombo e Tina Rispoli a Live Non è la D’Urso è stato affrontato come se si parlasse di gossip, invece di portare alla luce collegamenti con la camorra, probabilmente Massimo Giletti vorrà dare un’altra lezione a Barbara D’Urso su come si gestisce un confronto tra ospiti difficili e fumantini. Questa sera, infatti, a Non è l’Arena ci sarà il confronto tra Vittorio Sgarbi e Alessandro Cecchi Paone. Entrambi sono stati più volte ospiti nei programmi di Barbara D’Urso, sia a Pomeriggio Cinque che a Domenica Live, ma anche a Live Non è la D’Urso nello spazio dedicato ai confronti con le cinque sfere. Alessandro Cecchi Paone a Non è l’Arena, ha dichiarato di non aver capito perché uno come Sgarbi che dice sempre parolacce continui a essere invitato in tv.

Barbara D’Urso copiata da Massimo Giletti? Il confronto Sgarbi-Cecchi Paone a Non è l’Arena

In queste settimane Vittorio Sgarbi è stato al centro della polemica dopo la forte lite con Vladimir Luxuria a Live Non è la D’Urso. Il critico d’arte è stato duramente criticato da Alessandro Cecchi Paone che, la scorsa settimana a Non è l’Arena, ha condannato il modo di esprimersi di Vittorio Sgarbi. L’opinionista, inoltre, ha avuto da ridire anche su Vittorio Feltri, sostenendo che è un grande direttore, ma quello che non tollera è che ce l’ha sempre con le donne, definendolo misogino. Questa sera ci sarà il confronto tra Vittorio Sgarbi e Alessandro Cecchi Paone a Non è l’Arena. Il divulgatore scientifico ha manifestato in più occasioni il suo sgomento nel vedere come il critico d’arte, nonostante il suo comportamento bellicoso, continui ad essere invitato nelle trasmissioni televisive. Di contro, il politico non si è lasciato sfuggire l’occasione di contestare anche l’ex conduttore sui social: “Cecchi Paone invece non è invitato perchè è osceno anche senza dire parolacce”, pubblicando una foto in cui il giornalista è stato immortalato in tenuta estiva accanto ad un ragazzo, qualche anno fa dal settimanale Chi. Massimo Giletti fa uno sgarro a Barbara D’Urso? Tra i tanti temi che il padrone di Non è l’Arena affronterà nella puntata di questa sera, domenica 8 dicembre, ci sarà quello sul matrimonio di Tony Colombo con Rita Rispoli e fornirà importanti prove tra malavita e mondo dello spettacolo.

Barbara D’Urso mette in atto un depistaggio della realtà? L’accusa di Massimo Giletti

In una recente intervista a Tv Talk, Massimo Giletti si è scagliato per l’ennesima volta contro Barbara D’Urso. Secondo il conduttore di Non è l’Arena, il volto del pomeriggio di Canale 5, con i suoi programmi sempre e tutti sotto testata giornalistica, metterebbe in atto un depistaggio della realtà, una distorsione della realtà, e questo risulta estremamente grave. Gli ospiti vengono lasciati liberi di raccontare la loro versione della realtà che non è realtà e questa potrebbe sembrare la verità per i telespettatori dei programmi della D’Urso. Per far capire questo, Massimo Giletti è tornato sulla vicenda delle nozze di Tony Colombo, sostenendo che al loro matrimonio c’erano fior fiori di criminali, invece la D’Urso ha preferito trattare l’argomento come se fosse puro gossip. La ‘saga’ Giletti contro la D’Urso continua.