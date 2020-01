Beautiful, anticipazioni puntate americane: la scoperta choc di Hope

Anticipazioni Beautiful, puntate straniere: il tranello di Thomas

Il successo di Beautiful è inarrestabile. Le vicende dei protagonisti della soap americana continuano ad appassionare i telespettatori di tutto il mondo. Le anticipazioni straniere di Beautiful svelano che Thomas e Liam avranno un confronto molto acceso. Spencer è preoccupato per il rapporto che Hope sta continuando ad avere con il giovane Forrester per il bene di Douglas. Nelle puntate americane di Beautiful, Thomas farà presente a Liam che non è ancora legalmente sposato con Hope e che è solito passare da una donna all’altra con estrema facilità. Liam, quindi, farà la proposta di matrimonio ad Hope ponendo alcune condizioni: si sposeranno solo se lei eviterà ogni contatto con Thomas e se lo stilista non lavorerà più per la Hope For The Future. Per Liam, però, Hope potrà continuare a vedere Douglas ogni volta che lo vorrà. Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che Hope si prenderà del tempo per decidere.

Beautiful, anticipazioni americane: Hope vede Liam e Steffy che si baciano

Nelle puntate straniere di Beautiful, Thomas scoprirà che Hope sta andando a dare la sua risposta sulla proposta di matrimonio a Liam nella casa di Steffy e architetterà un piano diabolico affinchè Hope veda il suo futuro marito e la Forrester in atteggiamenti intimi. E Hope entrando nella casa di Steffy vedrà quest’ultima e Liam scambiarsi un bacio appassionato. Le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful svelano che Wyatt, dopo aver appreso la verità su Beth, deciderà di allontanarsi da Flo (l’attrice ha confessato che il suo personaggio è molto combattuto). Il giovane Spencer si rimetterà con Sally che, però, si comporterà in maniera strana.

Anticipazioni Beautiful, episodi stranieri: Wyatt diviso tra Sally e Flo

Nelle puntate straniere di Beautiful Flo donerà un rene a Katie e Wyatt si convincerà che è ancora la persona generosa di un tempo. Shauna farà di tutto per spingere la figlia tra le braccia di Wyatt. Dopo l’asso nella manica cosa succederà nelle nuove puntate di Beautiful?