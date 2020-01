Domenica Live, ospiti 19 gennaio: chi ci sarà da Barbara d’Urso

Domenica Live, 19 gennaio: Paola Caruso torna da Barbara d’Urso

Non si ferma un secondo, Barbara d’Urso, e dopo il ritono di Pomeriggio Cinque, ecco che è pronta a tornare con Live Non è la d’Urso con un parterre ricco di ospiti tra cui anche la cantante di ‘Quando nasce un amore’ e ‘Ti lascerò’. Oltre all’appuntamento con Live Non è la d’Urso alle 21.20, al pomeriggio Barbara d’Urso inviterà a Domenica Live il 19 gennaio nuovamente Paola Caruso con il figlio Michelino. Si vocifera di un riavvicinamento tra lei e il padre del bambino (Francesco Caserta) e di un nuovo scontro con Moreno Merlo. Ma gli ospiti di domenica non finiscono certo qui.

Barbara d’Urso a Domenica Live: documenti choc su Salvo Veneziano

Quali sono gli argomenti che tengono banco in televisione ultimamente? L’esclusione di Salvo Veneziano dal Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e la ‘scomparsa’ di Luigi Favoloso. Barbara d’Urso, sempre pronta a cavalcare le polemiche più sterili, ha annunciato oggi a Pomeriggio Cinque che nella nuova puntata di Domenica Live mostrerà dei documenti choc riguardanti la partecipazione al Grande Fratello Vip di Salvo Veneziano. Ci sarà anche il padre di Luigi Favoloso che, forse, risponderà alle accuse di Nina Moric e ci sarà anche spazio per il cambio look choc per Floriana Secondi la quale verrà trasformata in Kate Middleton.

Anticipazioni Live Non è la d’Urso: Alex Belli e Delia Duran contro le cinque sfere

Barbara d’Urso, che ha pubblicato lo stesso post di Federica Panicucci, oggi ha anche annunciato gli ospiti di Live Non è la d’Urso del 19 gennaio: la mamma di Luigi Favoloso, Rodrigo Alves che è diventato donna, e la donna con le unghie più lunghe del mondo. Infine anche Alex Belli e Delia Duran contro cinque agguerritissime sfere. Da sottolineare la gaffe iniziale di Barbara d’Urso la quale ha fatto intendere, senza volerlo, che al sabato è impegnata: sì, con la registrazione di Domenica Live!