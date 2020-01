Mastino napoletano, Il cantante mascherato: chi è? “Orgoglioso di…”

Durante la clip di presentazione il Mastino a Il cantante mascherato (che durante le prove si è sentito male ) ha fatto un’allusione anche alla Toscana, depistando un po’ la giuria. Secondo Francesco Facchinetti, comunque, il Mastino napoletano è Pierluigi Pardo; per Guillermo Mariotto è Vincenzo Salemme; secondo Ylenia Pastorelli potrebbe essere Antonino Cannavacciuolo; per Patty Prato è Enrico Brignano; infine, secondo Flavio Insinna potrebbe essere Claudio Amendola. Prima di uscire dallo studio, nella prima puntata de Il cantante mascherato il Mastino napoletano ha asserito di voler “segnare il territorio”, facendo la pipì… (ovviamente solo metaforicamente) come la fanno i cani di sesso maschile: un indizio per capire che si tratta di un uomo?

