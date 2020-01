Sanremo, Michele Zarrillo: il testo della canzone “Nell’estasi o nel fango”

Michele Zarrillo a Sanremo 2020: il testo e la recensione del brano “Nell’estasi o nel fango”

L’attesa sta per terminare: martedì 4 febbraio si alzerà il sipario su Sanremo 2020. Michele Zarrillo sarà uno dei Big in gara al Festival di Sanremo condotto da Amadeus. Zarrillo è un veterano del Festival con all’attivo 13 partecipazioni e una vittoria nel 1987 nella categoria Nuove Proposte con “La notte dei pensieri”. “Nell’estasi o nel fango” è il titolo della canzone che Zarrillo presenterà a Sanremo 2020 il 4 o il 5 febbraio. La recensione e il testo del brano “Nell’estasi o nel fango” di Michele Zarrillo sono disponibili su Tv Sorrisi e Canzoni. E’ un brano molto ritmato, diverso dai cavalli di battaglia di Michele Zarrillo come Cinque giorni o La rosa blu.

Festival di Sanremo 2020: il testo della canzone “Nell’estasi o nel fango” di Michele Zarrillo

Nella recensione del brano di Sanremo “Nell’estasi o nel fango” di Michele Zarrillo pubblicata su Tv Sorrisi e Canzoni della scorsa settimana, il cantautore canta il desiderio di tornare a vivere la vita nella sua pienezza, scegliendo persone importanti a cui stare accanto. Michele Zarrillo riuscirà a conquistare il podio al Festival di Sanremo condotto da Amadeus? Il testo di “Nell’estasi o nel fango” che Michele Zarrillo presenterà a Sanremo è disponibile sul numero di Tv Sorrisi e Canzoni in edicola oggi 28 gennaio. Eccone alcuni stralci: