Al Bano e Romina Power sorpresi insieme! (FOTO): cos’è successo tra loro

Al Bano e Romina Power pizzicati insieme: amore ritrovato? (LA FOTO)

Continua il grande romanzo italiano che ha protagonista la famiglia Carrisi. Dopo le recenti dichiarazioni dei diretti interessati, ecco che Al Bano e Romina Power sono stati sorpresi insieme dal settimanale Oggi (foto al termine dell’articolo) mentre pranzavano in compagnia della figlia Romina Jr. che, come dice il giornale, non ha mai smesso di sognare il riavvicinamento sentimentale tra i due forti e coriacei genitori. Al Bano e Romina non si nascondono, hanno dimostrato di volersi bene e di aver sotterrato per sempre l’ascia di guerra che li vedeva impegnati in frecciatine a mezzo stampa e quant’altro. Ora il duo Al Bano e Romina è di nuovo pronto a far sognare tutti gli italiani che amano la loro musica ricca di ottimismo.

Romina Power, la confessione di Al Bano Carrisi: “Tra noi c’è una bella atmosfera”

E’ stato il settimanale Oggi a pizzicare Al Bano e Romina Power insieme a pranzo in compagnia della figlia Romina Jr. I loro sono movimenti studiati e che svelano una profonda amicizia, sorretta da un amore che ha fatto sognare milioni di italiani. Ultimamente si è detto dispiaciuto Al Bano per una scelta compiuta da Romina Power anche se potrà rifarsi con un grande tour in giro per il mondo fino al 31 dicembre. Insomma, il leone di Cellino San Marco non ha alcuna intenzione di ritirarsi a vita privata e, come ha confessato sull’ultimo numero di DiPiù: “Tra noi c’è una bella atmosfera”.

Al Bano e Romina, lui rivela: “Ho bei ricordi dei film insieme a lei”

Sono stati tanti i musicarelli a cui hanno preso parte Al Bano e Romina Power. “Non mi piace quel nome, suona male, io li chiamerei ‘film in musica’, è più romantico. Davano tante emozioni e poi ho dei bei ricordi dei film insieme a Romina” ha rivelato lui stesso sempre al settimanale DiPiù. Una coppia inossidabile, anche se su loro (e Loredana Lecciso) ci sono dei sospetti su un loro particolare aspetto della vita privata.