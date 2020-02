Alessandro Cecchi Paone, fuori onda a Mattino 5: “Porca putt*na!”

Alessandro Cecchi Paone: “Porca putt*na!” Il fuori onda di Striscia La Notizia

Striscia La Notizia (un programma di Antonio Ricci) è famoso nel mostrare i fuori onda dei vip, dei conduttori e quant’altro. Famoso il fuori onda di Federica Panicucci che inveiva dai camerini contro il collega Francesco Vecchi (e per il quale si era scusata in diretta). Nella puntata di questa sera, prima di dare la linea a Chi vuol essere milionario? con Gerry Scotti, hanno mostrato il fuori onda di Alessandro Cecchi Paone in una delle ultime puntate di Mattino Cinque (quella di martedì). “Ma vi volete organizzare?” ha cominciato a inveire con le maestranze Mediaset, “ogni santa volta che sono a Roma cade la linea, ma cambiate mestiere, porca putt*na!”.

Striscia La Notizia, Cecchi Paone fuori onda: “Parlerò con la direzione generale!”

Che Alessandro Cecchi Paone non sia placido come un ruscello di montagna è una verità assodata. Basti pensare ai suoi scontri con Daniela Martani o con Simona Tagli o con Paolo Brosio. Ma nel fuori onda di Cecchi Paone mostrato da Striscia La Notizia, però, non se l’è presa con un vip o una personalità del mondo dello spettacolo, bensì con le povere maestranze Mediaset che lavorano dietro le quinte facendosi il proverbiale mazzo: “Parlerò con la direzione generale! Non sono nervoso, ma efficiente!”. Si era notato il nervosismo di Alessandro Cecchi Paone nella puntata di Mattino 5 di martedì (lo si poteva vedere mentre indicava la cuffia o mentre si sbracciava innervosito) e questa sera il motivo è stato svelato.

Fuori onda Alessandro Cecchi Paone, l’ironia di Striscia: “Il suo ego ha bisogno di grandi folle!”

Ovviamente i conduttori di Striscia (e gli autori) hanno voluto fare dell’ironia su Alessandro Cecchi Paone (che nelle settimane scorse ha stroncato Zequila) mettendo n campo delle ipotesi sul suo nervosismo. 1. La stanza del collegamento era troppo piccola? 2. Parlare del GF gli fa male? “Alessandro non vuole immischiarsi con la plebaglia del GF”, peccato che abbia partecipato alla terza edizione 3. Non ama stare da solo? “Il suo ego ha bisogno di grandi folle“.