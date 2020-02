Antonio Zequila pensa all’ex compagna al GF Vip: “Non ho mai smesso…”

Scritto da Simona Tranquilli , il 10 Febbraio, 2020 , in Grande Fratello

GF Vip, Antonio Zequila confessa sull’ex: “Non ho mai smesso di amarla”

Antonio Zequila si è lascito andare alle emozioni poche ore fa. Al Grande Fratello Vip l’attore ha iniziato a pensare alla sua ex compagna, con la quale ha vissuto un amore lungo 8 anni.

“Ci siamo conosciuti a Roma a una festa di amici anche se lei è della Sardegna, un colpo di fulmine e non ci siamo mai lasciati, per me è stata la storia più importante”.

Il racconto fatto da Antonio Zequila a Paolo Ciavarro al GF Vip ha fatto trasparire che i sentimenti per Marina la sua ex non è svanito. L’attore ha infatti ammesso:

“Era adorabile, una lavoratrice, era entrata a far parte della mia famiglia, io non ho mai smesso di stimarla e amarla”.

Quello di Antonio Zequila è stato un messaggio subliminale rivolto all’ex compagna?



Grande Fratello Vip 4: perchè è finita la storia tra Antonio Zequila e l’ex Marina

Al Grande Fratello Vip 4 Antonio Zequila ha raccontato perchè è finita la storia con la sua ex Marina.

“Lei voleva un uomo che le potesse dare una vita più stabile, io invece vivo giorno dopo giorno”.

Sono state queste le parole di Antonio Zequila che ha raccontato che la storia con Marina è finita lo scorso settembre. A detta del concorrente del GF Vip 4 la sua ex non avrebbe ancora voltato pagina anche se ha ammesso che se Marina avesse un altro amore lo capirebbe.

Grande Fratello Vip 2020: Antonio Zequila pronto a innamorarsi

Al GF Vip 2020, Antonio Zequila ha ammesso di sentirsi pronto per innamorasi ancora. L’attore ha sottolineato che quando c’è l’amore si può fare qualsiasi cosa. Antonio Zequila incontrerà l’ex Marina al Grande Fratello Vip 4? Intanto in queste ore l’amore sembrerebbe essere sbocciato anche per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. La ragazza ha però avuto qualche ripensamento.