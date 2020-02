Ignazio Moser attaccato dall’ex: “Bugiardo!”. E su Cecilia Rodriguez…

Ignazio Moser criticato dall’ex Antonella Fiordelisi: “Sei veramente un grande bugiardo!”

Sull’ultimo numero del settimanale Di Più è stata pubblicata una lunga lettera scritta da Antonella Fiordelisi. Difatti la ragazza ha scritto al settimanale per attaccare molto duramente il suo ex fidanzato Ignazio Moser, reo di aver sminuito in più occasioni la loro relazione:

“Prima che tu ti mettessi insieme a Cecilia hai avuto una reazione incomprensibile: ‘hai voluto sottolineare che tra noi non ci sarebbe mai stato nulla di serio…E non capisco perchè dici così…'”

Difatti la fidanzata di Francesco Chiofalo non ha nascosto tutta la sua delusione per questo modo di fare di Ignazio Moser, arrivando anche a dargli del bugiardo: “Non ti permetto di dire che tra di noi non c’è stato niente di serio…Sei davvero un grande bugiardo!” Quest’ultimo le risponderà per le rime?

Cecilia Rodriguez gelosa di Ignazio Moser? La clamorosa confessione di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi, sempre in questa lunga lettera pubblicata sull’ultimo numero del magazine Di Più, ha anche fatto una clamorosa confessione su Cecilia Rodriguez che ha già fatto molto discutere sui social, e non solo. Cosa ha detto? La giovane fidanzata di Francesco Chiofalo ha svelato che la sorella di Belen sarebbe gelosissima del suo fidanzato, arrivando a raccontare un curiosissimo aneddoto:

“Dovevamo andare a un evento in Sardegna con tutti quelli dell’agenzia, ma tu mi hai detto che non potevi rivolgermi parola perchè Cecilia non voleva…”

Antonella ha poi raccontato di aver deciso di non andare a quell’evento proprio per non creare attriti tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, impegnati al momento alla conduzione di Ex on the beach. Tuttavia il problema pare si sia ripresentato più e più volte, tanto che la Fiordelisi ha deciso di lasciare quell’agenzia.

Antonella Fiordelisi a Ignazio Moser: “Cecilia ti ha fatto delle pressioni”

La giovane influencer Antonella Fiordelisi, sempre su Di Più, ha poi aggiunto di essere stata addirittura bloccata su tutti i social da Ignazio Moser, ipotizzando che dietro ci potrebbe essere lo zampino di Cecilia Rodriguez, che ha confessato di essersi ricreduta sul ricongiungimento tra Belen e Stefano. Avrà ragione la ragazza a pensarla in questo modo? Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser cosa avranno da dire a tal proposito?