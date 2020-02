Mattino 5, Alessandro Cecchi Paone contro un’ospite: “Non ci parlo!”

Alessandro Cecchi Paone contro Daniela Martani a Mattino 5: “Con lei non ci parlo!”

Ultima puntata della settimana per Mattino Cinque condotta da Federica Panicucci e da Francesco Vecchi dove nella seconda parte dedicata al gossip, al GF Vip e quant’altro si è deciso di rispolverare le liti che hanno fatto la storia della televisione con ospiti del calibro di Alessandro Cecchi Paone, Alessandra Mussolini, Raffaello Tonon, Lory Del Santo e Daniela Martani. Proprio quest’oggi Alessandro Cecchi Paone si è rifiutato di parlare con Daniela Martani in maniera perentoria: “Non ci parlo con lei! Passiamo a un altro ospite!”. Non sono servite a niente le parole della ragazza che ha tentato di controbattere.

Daniela Martani a Mattino Cinque, Cecchi Paone sbotta: “Dice cose pericolose!”

E’ iniziato tutto con la provocazione di Daniela Martani che, non avendo uguali argomenti con Alessandro Cecchi Paone, gli ha fatto notare come nei primi anni 2000 lui sia salito sul palco dei Telegatti per denunciare il Grande Fratello messo nella stessa categoria in cui c’erano programmi di cultura come il suo. Anni dopo Cecchi Paone ha partecipato alla versione vip dove ha litigato sia con Maria Monsé sia con una delle sorelle Provvedi. A Mattino 5 l’uomo di scienza ha rincarato la dose contro Daniela Martani: “Dice cose pericolose per la salute della gente. Non tutti possono dire tutto se non hanno studiato”.

Mattino 5: Alessandro Cecchi Paone si scusa per il fuori onda mostrato da Striscia

Nella puntata di ieri Alessandro Cecchi Paone si è scusato per il fuori onda a Mattino 5 mostrato da Striscia La Notizia. Ha detto a Federica Panicucci: “Ora ti sento benissimo. Non posso stare senza la tua voce”. Insomma, ha cercato di salvarsi in corner dalla sfuriata mostrata a milioni di telespettatori.