Morgan-Bugo, lite Sanremo (VIDEO): cos’è successo davvero dietro le quinte

Morgan-Bugo lite Sanremo, diffuso un video: cosa è successo dietro le quinte

Dopo l’edizione delle 20 del telegiornale di Rai1 di oggi, domenica 9 febbraio, è andato in onda il DietroFestival, il programma che ha mostrato in video la lite tra Bugo e Morgan dietro le quinte della quarta serata del Festival di Sanremo, poco prima di scendere le scale ed entrare in scena annunciati da Antonella Clerici. Niente sputi o mani addosso, come raccontavano i retroscena diffusi nelle ultime ore, ma soltanto insulti pesanti. Il video della lite Morgan-Bugo dietro le quinte ha mostrato sfottò e insulti pronunciati da Morgan all’amico Bugo, sulle condizioni in cui ha cantato nella terza serata del Festival di Sanremo 2020 delle cover. Le immagini confermano la versione del cantautore Bugo rilasciata in conferenza stampa, tranne gli insulti alla sua famiglia come lo stesso ha dichiarato. Probabilmente questo potrebbe essere avvenuto dopo aver abbandonato il palco.

Lite Morgan-Bugo dietro le quinte di Sanremo: “Stasera ti faccio vedere io…”. VIDEO

Finalmente sappiamo qualcosa in più grazie a un video della lite Bugo e Morgan nel dietro le quinte del Festival di Sanremo, diffuso su Rai1 da DietroFestival. Morgan è stato molto provocatorio nei confronti di Bugo che cercava di concentrarsi e di mantenere la calma. Prima di scendere la scala del teatro Ariston, Morgan ha iniziato a insultare Bugo, sostenendo che sembrava Frank Sinatra quando si è esbito nella serata dedicata alle cover:

“Quali complotti avete preparato oggi? Canti da Dio, l’hanno detto tutti che canti da Dio, tutto il mondo”.

Bugo ha replicato con un semplice “Ma stai zitto”, invitandolo a smettere di fare scenate inutili. Poi Morgan gli ha anticipato cosa avrebbe fatto da lì a poco, ma senza svelare un granché, ovvero quello di cantare il testo della canzone cambiato all’insaputa del partner artistico, che spingerà Bugo ad allontanarsi e a lasciare il palco del Festival di Sanremo: “Vedrai stasera che giro che mi faccio. Sei forte”. Il video della lite Morga-Bugo dietro le quinte è disponibile cliccando qui. Tutto questo ha portato alla squalifica del duo da Sanremo e nella giornata della finale del Festival entrambi hanno tenuto due conferenze stampa separate in cui Morgan ha dichiarato che Bugo avrebbe venduto sua madre per essere in gara alla settantesima edizione della kermesse.

Bugo e Morgan: Enrico Nigiotti racconta un retroscena sulla lite a Sanremo

Dopo la sua ospitata a Domenica In, in cui Mara Venier ha lanciato una frecciata in merito all’ospitata di Morgan dalla D’Urso nel programma Live Non è la D’Urso di domenica 9 febbraio, Enrico Nigiotti a Il Fatto Quotidiano ha svelato un retroscena sulla lite tra Bugo e Morgan. L’artista ha visto Morgan da solo, poco prima di salire sul palco: