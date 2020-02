Patrick Dempsey torna con Ways & Means: trama e anticipazioni

La CBS ordina l’episodio pilota di Ways & Means con Patrick Dempsey

Sono trascorsi ormai 5 anni da quando, nel lontano 2015, Grey’s Anatomy ha detto addio al suo protagonista maschile: Patrick Dempsey. Nel corso del ventunesimo episodio dell’undicesima edizione, Derek Shepherd ha infatti perso la vita in seguito alle gravi ferite riportate nel tragico incidente che lo ha coinvolto. Da quel momento, la carriera dell’attore non ha subito battute d’arresto. Dopo l’esperienza cinematografica accanto a Renée Zellweger e Colin Firth in Bridjet Jones’s Baby e la breve parentesi nella serie tv “La verità sul caso Harry Quebert“, il cinquantaquattrenne attore statunitense si prepara ad una nuova avventura. Come riportato dal sito web Tvline, Patrick Dempsey prenderà infatti parte all’episodio pilota della nuova serie targata CBS in qualità di protagonista. Intitolato Ways & Means, la trama del nuovo political thriller è stata interamente scritta da Ed Redlich e seguirà le vicende di un leader del congresso che proverà a cambiare il sistema politico dall’interno.

Patrick Dempsey interpreterà un potente uomo politico in Ways & Means

Patrick Dempsey in Ways & Means interpreterà un uomo molto potente che, dopo aver perso fiducia nella politica, deciderà di stringere un’inaspettata alleanza con una giovane idealista del partito avversario. Tramite questa collaborazione, portata avanti in gran segreto, l’uomo lavorerà quindi per cambiare l’assetto dell’intera classe politica, a suo giudizio, irrimediabilmente corrotta. Se la trama del nuovo political thriller sembra dunque ben definita, la CBS ha ordinato solo l’episodio pilota riservandosi la possibilità di commissionare l’intera stagione solo dopo aver visionato la prima puntata. Al momento, inoltre, le uniche informazioni sul cast riguardano la presenza di Patrick Dempsey nel ruolo del protagonista. L’attore, dopo l’esperienza accanto a Milo Ventimiglia nel documentario “The art of racing in the rain“, ricoprirà anche il ruolo di produttore esecutivo della serie accanto alla sua manager Joannie Burstein.

Alessandro Borghi e Patrick Dempsey protagonisti di “Diavoli”

In attesa di scoprire se la CBS darà fiducia al nuovo progetto di Ed Readlich, Patrick Dempsey si appresta a debuttare su Sky con il telefilm Diavoli. Girata lo scorso anno tra Roma e Londra, il financial thriller liberamente ispirato al romanzo di Guido Maria Brera, presenta un cast d’eccezione. Accanto all’ex dottor Stranamore ci saranno infatti l’italiano Alessandro Borghi e l’attrice di origini polacche Kasia Smutniak. L’appuntamento con la nuova avventura di Patrick Dempsey, che ha da poco fatto una rivelazione su Grey’s Anatomy, è fissato ad aprile 2020.