Alfonso Signorini: Grande Fratello Vip prende una decisione sui concorrenti

Alfonso Signorini e Grande Fratello Vip prendono una decisione sui concorrenti: l’anticipazione

Come è stato reso noto la scorsa settimana, stasera Grande Fratello Vip non va in onda e questo non c’entra con il coronavirus. Per sfuggire al ritorno de Il Commissario Montalbano sul primo canale della Tv di Stato, il prossimo appuntamento con la quarta edizione del reality show è stato fissato per mercoledì 11 marzo in prima serata su Canale 5. Sono giorni davvero difficili quelli che tutti noi stiamo vivendo a causa dell’emergenza sanitaria del coronavirus annunciata in Italia. Per tale motivo Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini hanno deciso che i concorrenti, dalla prossima puntata, non riceveranno visite a sorpresa dai propri familiari. Nessuno entrerà da esterno nella Casa più spiata d’Italia per salvaguardare la salute dei Vip ancora in gara, reclusi tra le quattro famose mura di Cinecittà, e rispettare le norme vigenti emanate dal Governo e condivise da Mediaset.

Anticipazioni Grande Fratello Vip, 11 marzo: Alfonso Signorini fa un annuncio ad Adriana Volpe?

Mercoledì 11 marzo Alfonso Signorini tornerà in onda in prima serata su Canale 5 con una nuova puntata del GF Vip. Sarà un appuntamento diverso dal solito per il conduttore del reality show e direttore della famosa rivista Chi. Saranno, infatti, diversi gli argomenti che sarà costretto ad affrontare, su molti dei quali dovrà fare qualche richiamo. Nei giorni scorsi l’hashtag #signorinifuori è schizzato su Twitter. Il popolo dei social l’hanno accusato di sfacciati favoritismi nei confronti di Antonella Elia. L’ex soubrette ha evidenti difficoltà relazionali e continua a litigare con tutti. Più ricorrenti sono i litigi con Valeria Marini, ma la showgirl non perde mai occasione per provocarla e far nascere un’accesa discussione che si tramuta in offese e insulti. Durante un nero pubblicitario Antonella Elia ha minacciato Licia Nunez dicendole di stare attenta e ha usato un’esternazione choc nei suoi confronti, cosa che Alfonso Signorini non ha trattato durante la diretta. La disparità di trattamento è molto evidente: in questa quarta edizione del Grande Fratello Vip ci sono figli e figliastri. Alfonso Signorini potrebbe svelare a tutti i telespettatori della decisione che il GF Vip ha preso nei confronti di Adriana Volpe, ovvero quella di farle avere un contatto con la famiglia per motivi personali. Questa, però, sarebbe stata bruciata da Roberto Parli, marito di Adriana Volpe: ha lasciato l’Italia, come annunciato sui social. L’ex volto di Rai2 è a conoscenza di questo oppure sarà Signorini ad annunciarglielo?

Alfonso Signorini senza pubblico: anticipazioni del GF Vip di mercoledì 11 marzo

Si ritroverà da solo Alfonso Signorini al GF Vip senza pubblico nella puntata di mercoledì 11 marzo. a seguito dell’ordinanza emessa dalla Regione Lombardia e a livello nazionale dal Governo per contenere il rischio di trasmissione del coronavirus. Per la prima volta in vent’anni di edizioni, il GF Vip andrà in onda senza pubblico e Alfonso Signorini sarà in uno studio deserto spalleggiato dagli opinionisti Pupo e Wanda Nara.