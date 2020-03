Alfonso Signorini rimane solo? Problemi per la diretta del GF Vip

Grande Fratello Vip, problemi per la diretta di mercoledì. Alfonso Signorini rimane solo?

L’emergenza sanitaria del coronavirus potrebbe bloccare la presenza del pubblico nello studio televisivo del Grande Fratello Vip. È atteso per oggi, infatti, il decreto che vieti la presenza del pubblico in tutti gli studi tv. L’emergenza non riguarda più soltanto il Nord Italia, ma tutto il Paese. Di conseguenza anche i programmi in onda da Roma dovranno rispettare molto presto la direttiva, come già fatto da Barbara D’Urso e da molti altri conduttori che trasmettono dal capoluogo milanese. Alfonso Signorini, dunque, potrebbe ritrovarsi da solo in studio e non sappiamo se supportato dagli opinionisti Pupo e Wanda Nara o se il conduttore dovrà rinunciare anche a loro. Sarà una puntata insolita del Grande Fratello Vip quella che andrà in onda mercoledì 11 marzo in prima serata su Canale 5 con l’assenza del pubblico sempre pronto con gli applausi a supportare i concorrenti.

Alfonso Signorini senza pubblico? Il coronavirus si abbatte anche sul GF Vip

Sarà una settimana difficile per Alfonso Signorini, dopo i duri attacchi di Diaco. Il conduttore del GF Vip andrà in onda senza pubblico a partire dalla puntata dell’11 marzo. Anche la Regione Lazio, come la Lombardia, sta decidendo di blindarsi per rispondere all’emergenza del coronavirus. Sarebbe pronto per essere firmato un decreto che vieterà la presenza del pubblico in tutti gli studi televisivi fino a data da destinarsi. Di conseguenza Alfonso Signorini si ritroverà da solo a condurre l’appuntamento in prima serata del GF Vip. Questo sta creando non pochi problemi ad Amici e a Maria De Filippi che si ritrova ad affrontare per la prima volta l’assenza del pubblico in studio composto da adolescenti. Alfonso Signorini farà irruzione al GF Vip, come già fatto nella scorsa settimana, per comunicare agli attuali concorrenti le conseguenze del coronavirus che sta portando alle trasmissioni televisive? E loro come reagiranno?

Alfonso Signorini nella bufera: Grande Fratello Vip protegge Antonella Elia?

La quarta edizione del GF Vip è circondata dalle polemiche. Secondo i telespettatori i concorrenti non ricevono tutti lo stesso trattamento. Alfonso Signorini è stato accusato di non essere imparziale e di aver protetto alcune concorrenti come Antonella Elia e Asia Valente che, visti i loro comportamenti all’interno della Casa, avrebbero dovuto essere squalificate, cosa che non è successa. Antonella Elia ha alzato le mani a Valeria Marini, mentre Asia Valente ha offeso i down, spaventata da uno scherzo che aveva come attore Sossio Aruta, noto volto di Uomini e Donne.