Amici 19, Al Bano fa una confessione: “Il pubblico deve perdonarmi”

Amici Serale, Al Bano fa una confessione: “Il pubblico deve perdonarmi”

Il presidente della casa editrice di DiPiù Urbano Cairo ha lanciato un appello ai lettori del suo settimanale. In questi giorni delicati dell’emergenza coronavirus, Cairo ha espresso il suo punto di vista per affrontare e contenere al meglio la diffusione del contagio. Lo ha fatto in un momento in cui il Governo ha deciso di adottare misure restrittive, rispetto ai primi provvedimenti, rendendo l’Italia zona protetta. Per evitare questo, tutti noi stiamo vivendo barricati in casa ormai da giorni. Al Bano ha replicato, sostenendo che non può fare a meno di spostarmi per lavoro. Ieri sera, venerdì 13 marzo, lo abbiamo visto insieme a Romina Power al Serale di Amici. Poi il cantante di Cellino San Marco, Al Bano, ha fatto una confessione:

“Il pubblico deve perdonarmi, ma evito categoricamente le strette di mano e gli abbracci”

.

Al Bano sul coronavirus dopo il Serale di Amici: “Ho ridotto gli spostamenti”

Il Serale di Amici 19 ha subito non poche modifiche a causa del coronavirus. La terza puntata ha visto l’assenza di Loredana Bertè e del pubblico presente in studio. Si pensava che ci sarebbe stato qualche problema anche per la presenza di Al Bano e Romina al Serale di Amici. La coppia professionale è riuscita a raggiungere gli studi televisivi Elios in Roma, dove va in onda il Serale di Amici di Maria De Filippi, nonostante le misure restrittive varate dal Governo con l’invito di rimanere in casa per evitare di beccarsi il coronavirus. Al settimanale DiPiù, Al Bano Carrisi ha precisato che ha limitato i suoi spostamenti che lo vedono impegnato in giro per l’Italia e nel resto del mondo e per la prima volta di avere paura nella sua vita non tanto per lui, ma per i suoi figli e per tutti. In seguito ha dichiarato:

“Devo dire che gli aeroporti sono praticamente deserti e tutto il personale ha le mascherine e i guanti”.

Amici 19 Al Bano, Romina Power sul coronavirus: “L’umorismo in Italia per fortuna c’è sempre”

Durante la terza puntata del Serale di Amici, Romina ha stuzzicato Al Bano, dopo aver cantato Sharazan insieme ai professori di Maria De Filippi. I due artisti hanno rispettato le distanze utili a evitare la trasmissione del coronavirus e, a tal proposito, Romina Power ha cercato di sdrammatizzare la brutta situazione in cui ci stiamo trovando, pubblicando un post ironico su Instagram con scritto: “Sono rimasta a casa con la mia famiglia. Sembrano brave persone”. L’ex moglie di Al Bano ha commentato: “L’umorismo in Italia per fortuna c’è sempre”.