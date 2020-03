Antonella Clerici, quarantena coronavirus: “Non ho l’angoscia di…”

Antonella Clerici parla dell’isolamento per il coronavirus: “Non ho l’angoscia di vedere la città vuota”

Anche Antonella Clerici, come gli altri protagonisti del mondo dello spettacolo e tutti gli italiani in generale, sta trascorrendo un periodo di isolamento chiusa in casa, dato che non è possibile uscire, se non per ragioni strettamente necessarie, a causa delle misure adottate dal Governo per contrastare il più possibile la diffusione del coronavirus. Una lunga quarantena che l’ex conduttrice de La prova del cuoco sta passando nella sua casa nel bosco di Arquata Scrivia, in Piemonte, dove vive da circa due anni con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle, nata dalla sua unione con Eddy Martens. E per raccontare come sta trascorrendo questo periodo non facile, Antonella Clerici ha usato le pagine dell’ultimo numero del settimanale Chi, dove ha dichiarato:

Ormai vivo in campagna e non ho l’angoscia di vedere la città vuota. Esco ad abbracciare gli alberi: forse è stata la natura che ci ha voluto dire qualcosa in maniera così dura.

Antonella Clerici coronavirus. La sua riflessione: “Eravamo andati troppo oltre”

Continuando la sua dichiarazione rilasciata al settimanale citato nel primo paragrafo, Antonella Clerici (che ieri a La vita in diretta ha dato un consiglio ai telespettatori su come affrontare al meglio questo periodo di quarantena) ha poi asserito:

Forse ultimamente eravamo andati troppo oltre. Spero che questo momento ci aiuti a riscoprire certi valori e ci faccia poi ritrovare più uniti, coesi e disponibili.

“Intanto io leggo molto, mi informo, guardo dei film e aspetto che questo periodo passi” ha aggiunto subito dopo.

Antonella Clerici fa una confessione: “Ogni tanto mi prende la malinconia”

Infine, prima di terminare le sue dichiarazioni, Antonella Clerici (che domenica pomeriggio nella puntata speciale di Italia Si dedicata al covid-19 ha ammesso di sentirsi una privilegiata) su Chi ha affermato anche: “Ogni tanto mi viene un po’ di malinconia, come a tutti”.