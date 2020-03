Antonio Zequila GF Vip, rivelazione: “Avrei voluto un figlio da lui”

Antonio Zequila al GF Vip, la sua ex Milly D’Abbraccio confessa: “Avrei voluto un figlio da lui”

Seduttore, latin lover, gentiluomo, provolone: Antonio Zequila ha senza dubbio un lungo curriculum sentimentale, ricco di signore molte note. L’attore, concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip, ha lasciato intendere di avere avuto anche una storia con Adriana Volpe e Sharon Stone. L’ex volto di Rai2, però, ha smentito categoricamente qualsiasi approccio nei suoi confronti, mentre Valeria Marini è stata molto onesta e sincera, dichiarando di essere stata anche lei nella lunga lista di conquiste di Antonio Zequila. In una lunga intervista rilasciata a Nuovo Tv, Milly D’Abbraccio, ex del concorrente del GF Vip, ha dichiarato: “Avrei voluto un figlio da lui”. I due hanno avuto una lunga relazione negli anni Novanta, terminata per la volontà di Antonio Zequila di sfondare nel mondo del cinema come attore a tutti i costi.

Grande Fratello Vip: Antonio Zequila corteggiato da un uomo noto? La rivelazione

Nella lista rosa delle conquiste di Antonio Zequila anche Ivana Trump, moglie separata del presidente degli States Donald. All’epoca, una volta finita la storia con l’attrice di film per adulti, fu la svolta di Eva Robin’s (nata uomo) che Antonio Zequila ha più volte definito come una donna bellissima, confermando la relazione. Poi Simona Tagli e Valeria Marini. Simona Tagli, però, è l’unica donna che Antonio Zequila non ricorda di aver conquistato, ma lei ha più volte confermato la storia d’amore e ha rivelato che l’attore è stato corteggiato anche da un cantante molto noto e amato da tutti. Sulla rivista è stato lanciato un gossip, portato alla luce qualche settimana fa dalla Tagli ospite a Mattino Cinque di Federica Panicucci, secondo cui il concorrente del Grande Fratello Vip Antonio Zequila sarebbe stato corteggiato da un uomo e nello specifico da un cantante molto noto, amato e affermato nel panorama musicale.

Antonio Zequila del Grande Fratello Vip, Milly D’Abbraccio: “La natura è stata generosa con lui”

Come raccontato da Milly D’Abbraccio a Nuovo Tv, Antonio Zequila (che al GF Vip ha litigato con la Elia) è sempre stato un uomo fissato con i rapporti intimi, e la natura è stata generosa con lui. Per tale ragione è stato definito Er Mutanda, anche se come svelato in più occasioni dal recluso nella Casa del GF Vip questo soprannome non gli piace per niente.