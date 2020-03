Avanti un altro, Francesca Giuliano (Anni ’50): “Mi chiudo in convento!”

Francesca Giuliano (Ragazza Anni ’50) di Avanti un altro: “Mi chiudo in un convento se…”

Non è facile trovare la persona giusta nel mondo in cui si vive. Ancora più difficile ora che c’è l’emergenza coronavirus che ha costretto l’Italia a chiudersi in se stessa per potersi riapire un domani ancora più forte e bella di prima. Non è facile trovare l’amore per Sara Croce (la Bonas) e anche per Francesca Giuliano (la Ragazza Anni ’50) di Avanti un altro che, in un’intervista al settimanale Novella 2000, ha fatto una confessione spiazzante:

“Se non dovessi essere soddisfatta di un uomo, a tal punto da non avere la voglia di sposarlo, potrei decidere di farmi suora e chiudermi in un convento!”.

Insomma, se Francesca Giuliano non dovesse trovare un uomo che rispecchia i suoi gusti, potrebbe davvero pensare di affidare la sua anima nelle mani di Gesù Cristo.

Avanti un altro, Ragazza Anni ’50 (Francesca Giuliano): “Sono single da due anni e mezzo!”

La Ragazza Anni ’50 che ogni tanto fa capolino nel salotto di Miss Claudia ad Avanti un altro altri non è che Francesca Giuliano, che ogni tanto la si può vedere anche nei panni di opinionista di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque per parlare di femminilità e chirurgia estetica. Di quest’ultima lei non ne ha mai fatto uso, dato il suo splendido corpo da maggiorata che fa girare la testa al pubblico maschile della trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Francesca Giuliano di Avanti un altro ha confessato di essere single da due anni e mezzo: “Non riesco a lasciarmi andare con gli uomini che vanno di moda oggi”.

Ragazza Anni ’50 (Francesca Giuliano) di Avanti un altro: “Mio padre? Mai stato presente”

Se Sara Croce non si sente pronta a fare un grande passo, data la sua giovane età, Francesca Giuliano (Ragazza Anni ’50 di Avanti un altro) vorrebbe anche convolare a nozze, ma prima dovrebbe trovare un uomo con la U maiuscola e che vada un po’ a sostituire quella figura paterna che non è mai stata presente nella sua vita: “Gli uomini non sono più capaci a corteggiare, non vogliono più faticare, anche perché tante altre dicono loro di sì. Ci sono alcune donne di facili costumi, dispiace dirlo”.